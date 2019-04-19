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鼓勵投保地震險 立委提案修所得稅法每年扣除2000元

2019-04-19 13:41經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

花蓮昨天再度發生強震，各地陸續有災情傳出，根據金管會統計國內地震險投保率僅三成多，有感於台灣地震發生頻率高，但是民眾地震險投保並不普及，立法委員江永昌提案，修改所得稅法第17條，將住宅地震保險保費納入綜合所得稅列舉扣除額，增加每人每年2000元火災險、住宅地震險扣除額。

根據金管會統計，台灣住宅地震保險制度自2002年4月實施以來，截至今年3月底共有302萬戶投保地震險，投保率約34.77%，都會區的投保率較高，投保率前三名縣市依序為新竹市的42.64%、新北市的42.01%以及桃園市的41.94%。

首善之都台北市的地震險投保率僅38.76%，花蓮更低僅28.01%。

江永昌表示，地震險投保率低，而且大多數的人是因銀行房貸而投保，非房貸戶約有九成以上沒有投保；內政部2018年統計全台屋齡超過30年的老屋總計超過410萬間，大約24.5%，而且大多數沒有投保住宅保險。

現行所得稅法有關保險扣除額的部分，每人每年2萬4000元，但僅限於人身保險；江永昌表示，若發生大地震恐危害人民生命財產安全，為提升民眾投保地震保險意願，因此提案修正所得稅法第17條，另於保險費扣除額中新增火災險、住宅地震險每人每年扣除額以2000元為限。

針對立委提案，財政部官員表示，稅制優化今年才上路，各項扣除額提案會在5月報稅之後通盤檢討，優先順序是考量政府財政負擔以及是否符合所得稅法第17條「照顧基本生活」的原則；在財政有限的考量下，仍會以滿足基本生活為優先考量，官員認為火險和地震險屬於財產保險，超過了滿足基本生活的範圍。

花蓮昨天再度發生強震，台北捷運系統異常，全線目前暫停行駛，各地陸續有災情傳出。聯...
花蓮昨天再度發生強震，台北捷運系統異常，全線目前暫停行駛，各地陸續有災情傳出。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
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