長照扣除額排富太嚴 學者支持先以所得稅率20%當門檻

2019-04-18 22:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



行政院院會今（18）日通過《所得稅法第17條修正草案》，增訂「長期照顧特別扣除額」，但訂有排富條款，綜合所得稅適用稅率在20%以上不適用，外界有聲音認為排富規定太嚴，政大會計系教授陳明進表示，今年許多扣除額已經大幅調高，再增訂長照特別扣除額可減輕民眾一部分的負擔，可以先實施一段時間後再作評估。

根據行政院會通過的草案，符合資格者每人每年可定額扣除長照特別扣除額12萬元，但訂有排富條款，綜合所得稅適用稅率在20%以上、股利所得選擇單一稅率28%分離課稅，以及基本所得額超過670萬元的申報戶將不適用。

依現行規定，相當於所得淨額在121萬元以上者即無法適用。因此有會計師就表示，夫妻兩人每個月收入十幾萬元，所得稅稅率可能就適用20%以上，「應該不算富人」，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛建議將級距拉高到40%以上，或至少拉高至30%的稅率級距。

政大會計系教授陳明進則表示，台灣人口老化，加上生育率低，繼訂定幼兒學前特別扣除額，減輕年輕夫妻的負擔後，再增訂長照特別扣除額，也算是在政府財政不是很充裕的情況下減輕一部分民眾的負擔。

陳明進指出，主要是今年已有標準扣除額、薪資所得特別扣除額等金額大幅調高，相信以所得稅稅率適用20%以上作為排富門檻也是經過試算的，稅收損失20億元；且121萬元是扣除免稅額、標扣額、薪扣額等之後的所得淨額，如果要拉高至30%以上稅率級距，所得淨額就會跳到242萬元，這樣的收入應該也不低了。