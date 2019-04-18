政院拍板！長照扣除額12萬 估29萬人受益

2019-04-18 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院院會今（18）日拍板通過《所得稅法》第17條修正草案，增訂長照特別扣除項目，定額扣除每人每年新台幣12萬元，不限聘用看護、長照機構或在家照顧等樣態，並訂排富條款為稅率定20%以上，預定追溯自2019年，明年5月報稅適用，預計29萬人受益、稅損20億元。

行政院長蘇貞昌在院會中裁示，此修法為政府推動長照政策的配套措施之一，為減輕薪資所得家庭照顧身心失能者的負擔，本次修法在個人綜所稅特別扣除額部分，增訂「長期照顧特別扣除」一項。凡經衛福部認定之身心失能者，不論是聘用看護、使用長照機構，或是在家照顧等樣態，都可適用。

蘇貞昌表示，本次修法是以「減稅」方式，照顧所得達一定門檻以上之長照者家庭，為讓所得未達繳納門檻的弱勢家庭同樣也能享有相當的照顧，他指示衛福部儘速針對沒有因長照扣除額受益卻實際有使用長照服務需求的對象，研提直接補助措施，或以增加誘因方式鼓勵其使用長照2.0服務。

財政部指出，修法比照幼兒學前特別扣除額，訂定排富規定，納稅義務人或其配偶適用稅率在20%以上、選擇就其申報戶股利及盈餘合計金額按28%稅率分開計算應納稅額，或基本所得額超過規定扣除金額 （2018年度為670萬元）者，不適用長期照顧特別扣除之規定。