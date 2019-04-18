29萬人受惠！政院拍板長照扣除額12萬 明年報稅適用

2019-04-18 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



政院拍板所得稅法修正案，每人每年定額12萬元的長照扣除額，民眾明年5月申報綜合所得稅時即可適用。 聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院院會今（18）日拍板所得稅法修正案，未來家中有長照需求，無論是送機構或是居家照顧，都可適用每人每年定額12萬元的長照扣除額，但設有排富條款，總計約有29萬人受惠。

財政部說明，為因應人口老化所衍生的長期照顧需求，並且配合政府推動長期照顧政策，擬具所得稅法第17條修正草案，修正重點包括納稅義務人、配偶及受扶養親屬為符合衛生福利部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年扣除定額新台幣12萬元。

不過，比照幼兒學前特別扣除額，訂定排富規定，納稅義務人或其配偶適用稅率在20%以上、選擇就其申報戶股利及盈餘合計金額按28%稅率分開計算應納稅額，或基本所得額超過規定扣除金額（2018年度為670萬元）者，不適用長期照顧特別扣除的規定。

財政部表示，此案預定今年1月1日起實施，民眾明年5月申報綜合所得稅時即可適用，預計有29萬人受益，增加可支配所得約20億元，財政部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期能儘速完成立法。

行政院長蘇貞昌今日一早也透過臉書及LINE宣傳好消息，替有長期照顧需求的家庭分擔這份辛苦是政府的任務，無論是自己照顧、請人照顧、機構照護，明年報稅時都有12萬長照扣除額 ，「今年的支出明年就能扣稅，這是政府能幫忙照顧的地方」。