長照扣除額定額且排富 KPMG：兼顧減輕負擔及稽徵效率

2019-04-17 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



政府規劃在所得稅法中增訂「長照特別扣除」，KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，採定額扣除並排富，可同時兼顧減輕需要照顧者負擔即符合稽徵效率。

依據目前方案，考量國人對於長照服務取得，除衛福部或直轄市、縣(市)政府依長照法設立的長照服務機構、依該法得提供長照服務之人員，及依就業服務法之外籍看護工外，並包括由家庭照顧者自行對失能者提供之照顧，因此將方案調整為每人每年12萬元的「定額扣除」，無須檢附單據憑證，並納入「排富條款」。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所健康照護產業服務團隊主持人蘇嘉瑞表示，由於台灣失能長者約有65%由家人親戚照顧，這些被視為長照體系最重要骨幹的家庭照顧者，參考衛福部調查指出，目前有在就業占31.77%，然較從事照顧前計減少9.38%，也發現有五分之一表示不論在健康、社交及經濟等方面都造成打擊，足見家庭照顧對家戶經濟收入確實有所影響。

此外依據長照法，可自外部機構或人員取得的長照服務，依其提供方式，區分為居家式、社區式、機構住宿式及「家庭照顧者」支持服務，可見完整長照體系包括家庭照顧者對失能者提供之照顧。

KPMG安侯建業稅務部執業會計師陳志愷表示，家庭照顧者團體憂慮是否會因無法取得單據憑證，而影響稅捐扣除權益，制度設計上除雇用外籍看護工的巴氏量表外，也可將此需求列為衛福部指定的長期照顧管理中心或直轄市、縣(市)主管機關出具評估證明之範圍，以符合完整長照之實際需要。

而採用取有該等證明的定額扣除方式及一體適用，不再區分是否取得單據憑證，並以中低所得者為適用對象，不失為能兼顧減輕需要照顧者租稅負擔及符合稽徵效率之措施。