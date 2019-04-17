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長照定額扣除擬低於12萬 政院明拍板

2019-04-17 14:23聯合晚報 記者徐碧華／台北報導

經過昨天的協商，財政部修正長期照顧特別扣除額方案，採「核實」與「定額」雙軌制，預定明天行政院院會討論。能提出長照支出證明者，每人每年最高扣除12萬元；不能提出支出證明者，例如家屬在家照顧，提出巴氏量表證明後，給予定額扣除。財政部官員說：「定額扣除金額會低於12萬元，院會討論訂定。」

由於核實扣除制度仍在，財政部又給了誘因，讓核實扣除金額比定額扣除高，誘使家屬向長照機構索取支出證明，長照機構仍無法避免自己收入被稅捐機構看光光，官員說：「長照機構未來要列帳，報繳營利事業所得稅。」

財政部官員指出，只要能提出巴氏量表證明，就能適用長照定額扣除。如果長照支出高，又能取得支出證明者，包括長照機構開出的支出收據，或者聘用看護在家的支出證明，可以考慮採「核實」扣除。

採核實扣除者，如果也適用身心障礙扣除額（今年是20萬元），必須先扣除20萬元。例如一個月付長照機構2.6萬元，一年支出36萬元，又有殘障手冊，31.2萬元要先減除20萬元，用餘額11.2萬元申報長照扣除額。如果沒有殘障手冊，不適用身心障礙特別扣除額，那麼31.2萬元的長照支出只能列扣12萬元。

財政部提出的長照扣除額金額比立委自行提案的金額低很多，官員指出，財政部必須考量財政問題，額度問題到立法院仍會有一番討論。

長照機構先前就擔心長照扣除額採核實扣除，會增加行政成本。官員表示，長照機構如果虧損不賺錢，根本就不用擔心，因為課不到營所稅。「財團法人的營業收入仍然不能免稅。」

長照行政院立法院
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