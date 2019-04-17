長照基金靠稅收 遺贈稅缺口78億將檢討

2019-04-17 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



行政院擬推動長照減稅方案，長照基金財源也即將屆期檢討，然而據財政部最新公布之統計資料，儘管菸稅挹注額符合預期，然而遺贈稅預估額卻過於樂觀，原預估1年可挹注長照基金63億，近2年來實徵不足，僅僅撥補48億，較預期短缺近78億。財政部官員表示，5月將配合衛福部檢討長照基金財源。

為補貼長照財源，《遺產及贈與稅法》及《菸酒稅法》於2017年5月修正通過增稅，財政部當時預估，菸稅每年可撥入233億、遺產稅及贈與稅每年合計可撥入63億挹注長照基金。然而2年實施下來，僅在菸稅收入上可能達到預期指標，遺贈稅則呈現大缺口，依據當時立法院附帶決議，主管機關應於2年內通盤檢討長照財源建置，意即今年5月前應提出檢討方案。

據財政部最新統計資料，自修法後起算至今年3月，稅收共補貼長照基金523億，其中菸稅撥入411億，貢獻佔比將近8成；其次是房地合一稅64億，貢獻佔比次高；然而預期在2年內為長照貢獻126億的遺贈稅部分，實徵狀況不如預期，合計僅僅撥補48億進入長照基金，與預期數字相差近78億。

針對菸稅的部分，財政部官員指出，預估每年撥入長照基金233億，即每月應穩定撥入19億餘，以今年1月到3月的表現來說，平均下來每月撥入長照超過23億，可達預期水準；然而對於遺贈稅數額不如預期的狀況，財政部官員解釋，這遺產稅與贈與稅都有遞延徵收的狀況，光看修法以來這2年內的數字，恐怕難以看出長期趨勢，需要再看後續變化。

官員舉遺產稅為例，家人過世後，民眾其實有6個月申報期，部內查核期間可能需要2至3個月，稅額確定後的法定繳納期又有2個月，也就是照一般流程跑，單一案件可能就要逾10個月才能見到稅收，今年底或明年再觀察數字變化，會較為精準。

財政部官員說，長照基金的主管機關為衛福部，確實依立法院附帶決議，5月前應針對長照財源提出檢討方案，研擬其他稅收或採行長照保險制之可行性，財政部屆時也會配合衛福部進行檢討。