5月網路報稅 專家教戰資安自保六招

2019-04-16 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



5月報稅季到來，如何節稅往往令人傷腦筋。 本報系資料照片 分享 facebook 五月報稅季即將到來，網路報稅已經是民眾常使用的報稅方式之一，然而各種詐騙手法也層出不窮且不斷翻新。KPMG安侯建業聯合會計師事務所提供網路安全報稅自保六招，提醒納稅人在報稅、退稅期間務必提高警覺。

KPMG安侯建業數位科技安全服務負責人謝昀澤表示，根據美國國稅局(IRS)近期公布了2019年最新的詐騙類型（Dirty Dozen Scams），與納稅人直接相關且最為常見的詐騙手法為身分竊取、電話詐騙(Phone Scams/Voice Phishing)及網路釣魚等多項。

謝昀澤說明，近年國內外仍傳出多起大量個資外洩事件，因此涉及個人資料的身分證號、戶籍地址、財務活動、信用卡資料、銀行帳戶等，在外部的流通量與曝險度均大幅升高，這些個資都極可能在報稅期，遭有心人士利用進行詐騙。

另外，謝昀澤也提醒，台灣民眾使用如Line等社群工具進行溝通比例非常高，因此使用社群媒體發布假訊息，或偽冒國稅局進行退稅通知、查稅要求的情境將會更頻繁。

KPMG安侯建業數位科技安全服務副總經理邱述琛提醒所有納稅人，必須保護好自己的個資，特別在報稅與退稅期建立高強度防詐騙意識。另外，如使用網路報稅軟體進行報稅，有六大注意事項，就能順利使用網路達成「報稅方便安全、政府全民有錢」的目標。

1. 提高警覺，如收到報稅、退稅通知並要求提供個人資訊或輸入密碼等異常情況，應先行向官方單位查證

2. 直接自政府官網下載報稅程式，勿下載來路不明之報稅軟體

3. 電腦作業系統應升級至Windows 7(含)以上版本，方能相容於新版報稅軟體

4. 小心來路不明、有不明連接或附件檔案，且與報稅、退稅相關電子郵件

5. 安裝防毒軟體並即時更新病毒碼

6. 避免使用沒有防護的Wi-Fi網路進行報稅

對於政府稅務、憑證管理等機關而言，在報稅季也都積極準備與因應。邱述琛認為，如果能對確保系統服務容量、抵抗分散式服務阻斷攻擊(DDoS)等能力持續加強，相信政府能夠提供民眾更為安全與穩定的報稅服務。