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繳逾萬元房屋稅者5年增32萬戶 新北市增加最多

2019-04-12 14:03經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

根據財政部統計，在103年修正《房屋稅條例》（俗稱「囤房稅」）以來，房屋稅萬元以上豪宅的應稅戶數由102年的78萬戶增加至107年的110萬戶，增加了32萬戶，其中以新北市的21萬戶最多，五年來增加了7.3萬戶，主要與重劃區、新市鎮等新屋較多有關。

財政部統計處針對近年房屋稅徵收概況及稅制變動前後進行比較，由於103年修正公布房屋稅稅率範圍，針對非自住房屋及持有多戶房屋者訂定差別稅率，提高持有成本，以避免囤房現象，因此以102年稅制調整前與107年的資料作比較。

財政部統計，房屋稅全國應稅戶數由102年783萬戶增加至107年831萬戶，增加48萬戶，其中稅額萬元以上者增加32萬戶，稅額萬元以上的房屋通常為折舊率低的新屋，或是地段好、坪數大的豪宅。

房屋稅萬元以上者以新北市增加7.3 萬戶最多，107年有21萬戶，主要與新北市重劃區、新市鎮等新屋較多有關；而台北市在102年有16萬戶，當時是六都中最多的，到107年有19萬戶，僅次於新北市。

107年稅額在4,000元以下者有434萬戶，5年來僅增加 4.1 萬戶，主因放寬評定現值免徵門檻，使雙北地區、高雄市共減少約3萬戶。

財政部也表示，稅額在4,000元以下者占比高達52.2%，雖較102年下滑2.7個百分點，但也顯示全國逾半民眾並未受稅制調整影響而大幅增加負擔。

房屋稅財政部重劃區

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