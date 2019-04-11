5月報稅報起來 SOP看這裡

2019-04-11 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



5月報稅季到來，搞懂報稅方式，才能如期如實完成報稅。 本報系資料照片 分享 facebook

5月報稅季進入倒數計時，你準備好了嗎？對於納稅人而言，及早做好準備、搞懂報稅方式，才能如期如實完成報稅。專家指出，依據綜合所得稅申報SOP照步來，輕鬆完成報稅一點都不難。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，報稅SOP第一步，就是檢視是否需要申報？據財政部中區國稅局表示，納稅人可先計算自身、配偶與受扶養親屬的所得總額，並與免稅額與標準扣除額的合計數進行比較，如果全年所得額較高，就必須辦理結算申報；反之，則可免辦結算申報。

以此試算，無扶養親屬的單身者，全年所得額在20.8萬元以下，或是無扶養親屬的夫妻全年所得額在41.6萬元以下，都可以免辦結算申報。

中區國稅局也表示，納稅義務人、配偶及受扶養親屬如滿70歲者，每人免稅額可再多減除4.4萬元；此外，國稅局也提醒，若有扣繳稅款或可抵減稅額依法退稅者，或應辦理個人所得基本稅額申報者，還是必須要記得申報。

確認自己必須報稅後，接下來第二步驟就是選擇最省力的報稅方式，在5月報稅季期間準時報繳。

KPMG表示，國稅局有提供稅額試算服務，如果是今年首次報稅的「首報族」，符合一定條件，且已在今年3月15日前提出申請，即可適用，不須整理所得及扣除額資料，也不用自行計算稅額、填寫申報書，僅需繳稅或回復確認，就可完成申報。

KPMG指出，綜合所得稅申報方式多元，除了可人工申報、二維條碼外，也可透過線上申報、健保卡、自然人憑證等方式，多元申報，此外，財政部今年線上版報稅系統全面上線，包括Mac、Linux、Windows系統或Android、iOS行動裝置都可採用，便利性大增。