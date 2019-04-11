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綜所稅申報 專家：留意這四大類錯誤

2019-04-11 18:47經濟日報 記者翁至威╱即時報導

會計師提醒報綜所稅常見的四大類錯誤，包括免稅額、列舉扣除額錯列、漏報所得及電子申...
會計師提醒報綜所稅常見的四大類錯誤，包括免稅額、列舉扣除額錯列、漏報所得及電子申報出錯 聯合報系資料照片
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綜合所得稅一年申報一次，民眾難免會有所疏漏，會計師提醒常見的四大類錯誤，包括免稅額、列舉扣除額錯列、漏報所得及電子申報出錯，提醒納稅人在報稅時特別留意。

首先在免稅額方面，KPMG安侯建業稅務投資部會計師葉建郎表示，過去常有民眾虛列配偶免稅額，他指出，我國民法採取登記婚，婚姻存續關係是以「登記年度」為準，因此，如果在課稅年度沒有辦結婚登記，該年度就沒辦法與配偶合併申報。

此外在列報扶養親屬上，也常有民眾錯列。葉建郎指出，所列報的扶養親屬，必須未滿20歲，或滿20歲以上，則必須是在校就學、身心障礙或無謀生能力，加上順位較前面的扶養義務人無法扶養等條件，加上同住在一起，才可列報扶養。

舉例來說，如子女已超過20歲，目前失業、未在學或正在當兵；或沒有住在一起的甥、姪或有經濟能力親屬的子女等，都無法列報為扶養親屬。

第二種常見錯誤類別為列舉扣除額，葉建郎指出，醫藥費及生育扣除額、保險費扣除額、捐贈扣除額、購屋借款利息扣除額等，常有民眾在列報時出錯，導致遭國稅局剔除，提醒民眾要注意相關規定。

葉建郎也提醒，納稅人在報稅時，可自行選擇適用標準扣除額或列舉扣除額，但如果沒有在規定期限內辦理結算申報，或未列舉扣除額，稽徵機關選定適用標準扣除額並核定後，就不能要求變更適用列舉扣除額。

第三類錯誤是漏報所得，葉建郎表示，國稅局雖提供民眾查調所得，納稅人仍要仔細核對，如果漏報非查調範圍所得，例如財產交易所得、個人間租賃所得、執行業務所得、大陸地區來源所得等，仍會遭稽徵機關補稅處罰。

葉建郎提醒，所得稅原則採核實申報，因此，納稅人如在課稅年度有財產交易所得，例如適用舊制的不動產交易等，就要主動蒐集相關買賣契約、單據，依法核實申報，以免遭受稅處罰。

第四類常犯錯誤是電子申報出錯，葉建郎提醒，納稅人利用綜所稅電子結算申報繳稅系統辦理申報作業時，在選擇轉帳扣款繳稅後，記得執行「申報資料上傳」動作，等到系統出現「上傳申報成功」的訊息畫面時，才算完成申報程序，記得確實完成申報程序，以免報稅只差臨門一腳。

免稅額報稅所得稅

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