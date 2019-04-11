今年是否須報稅？國稅局三步驟算給你看

2019-04-11 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



5月報稅季進入倒數，財政部中區國稅局今（11）日表示，許多納稅人詢問：今年到底需不需要報稅？國稅局透過臉書解說，只要三步驟，就可以輕鬆算出今年是否符合免辦結算申報標準。

中區國稅局表示，首先第一步驟是計算所得總額，也就是將納稅義務人所得、配偶所得、受扶養親屬所得合計，等於全年所得額A。

第二步驟就是計算免稅額與標準扣除額合計數，單身者的話，8.8萬免稅額、12萬單身標準扣除額再加上受扶養親屬每人8.8萬的免稅額，得出合計數B；若是有配偶者，則免稅額17.6萬、有配偶標準扣除額24萬再加上受扶養親屬每人8.8萬免稅額，得出合計數O。

第三步驟則是比大小，如果A大於B或O，就必須辦理結算申報；若A小於B或O，就可以免辦結算申報。

以此試算，無扶養親屬的單身者，全年所得額在20.8萬元以下，或是無扶養親屬的夫妻全年所得額在41.6萬元以下，都可以免辦結算申報。