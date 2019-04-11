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3月稅收1,493億 年減10.9%

2019-04-11 16:15經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

財政部今（11）日發布3月稅收統計，3月實徵淨額1,493億元，較去年同月減少183億元，年減10.9%。

累計1至3月實徵淨額3,636億元，較去年同期減少76億元，年減2%。

與去年同月相比，3月實徵淨額以綜所稅減少87億元、營業稅減少20億元、證交稅減少18億元、 土增稅減少15億元較多。

營業稅證交稅財政部

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