5月起所得稅4項扣除額提高 蘇貞昌：估542萬戶受惠

2019-04-11 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌。聯合報資料照 分享 facebook 針對財政部就今年所得稅申報的優化措施，行政院長蘇貞昌在院會指出，近兩年政府推動多項「有感減稅」措施，而自下個月開始，包括標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒扣除額等4項扣除額的提高，能讓每個人在申報所得稅時，相信能明顯感受到，預估將有542萬戶受惠。

財政部今（11）日於行政院會報告「107年度所得稅結算申報優化措施」指出，今年申報去年度所得稅的申報作業將自5月開始，今年實施的多項有感稅制優化措施包含實施所得稅制優化方案、修正基本生活費比較基礎及公告107年度每人基本生活所需之費用金額、線上版報稅系統全面上線、精進行動支付繳稅流程。

財政部說明，本次大幅調高縱所稅四項扣除額，減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔；調降綜所稅最高稅率為40%；實施股利所得課稅新制，個人股利所得可選擇併入綜合所得總額課稅，並按股利的8.5%計算可抵減稅額，上限8萬元，或按28%稅率分開計算稅額。

財政部舉例，若以四項扣除額為例，年薪新台幣40.8萬元（月薪3萬元以下）、雙薪家庭年薪81.6萬元、扶養兩名5歲以下子女的雙薪4口之家年薪123.2萬元，可免納所得稅，減輕薪資所得者及中低所得者稅負。

財政部指出，這次也公告去年度每人基本生活費為17.1萬元，並將之比較基礎項目修正為免稅額、標準或列舉扣除額，與身障、教育、幼兒及儲蓄投資特別扣除額，納稅者基本生活費總額超過上述個項目合計部分，得字綜所總額減除，估受益戶數由21.93萬戶增加至177.45萬戶，減稅利益由4.32億元增加至55.39億元。

蘇貞昌裁示指出，政府推動多項「有感減稅」措施，如最近院會通過《貨物稅條例》、《產創修例》，以及本次通過的《境外資金匯回條例》等，加上去年立法院三讀的《所得稅法》修正，今年度申報所得稅，增加多項扣除額等措施。