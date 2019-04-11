親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

花10億開發訂票APP被罵爆 台鐵竟稱「民眾搶票是樂趣」

提升「量」兼顧「質」 社會住宅是居住正義的解方

5月起所得稅4項扣除額提高 蘇貞昌：估542萬戶受惠

2019-04-11 11:49經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
分享
針對財政部就今年所得稅申報的優化措施，行政院長蘇貞昌在院會指出，近兩年政府推動多項「有感減稅」措施，而自下個月開始，包括標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒扣除額等4項扣除額的提高，能讓每個人在申報所得稅時，相信能明顯感受到，預估將有542萬戶受惠。

財政部今（11）日於行政院會報告「107年度所得稅結算申報優化措施」指出，今年申報去年度所得稅的申報作業將自5月開始，今年實施的多項有感稅制優化措施包含實施所得稅制優化方案、修正基本生活費比較基礎及公告107年度每人基本生活所需之費用金額、線上版報稅系統全面上線、精進行動支付繳稅流程。

財政部說明，本次大幅調高縱所稅四項扣除額，減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔；調降綜所稅最高稅率為40%；實施股利所得課稅新制，個人股利所得可選擇併入綜合所得總額課稅，並按股利的8.5%計算可抵減稅額，上限8萬元，或按28%稅率分開計算稅額。

財政部舉例，若以四項扣除額為例，年薪新台幣40.8萬元（月薪3萬元以下）、雙薪家庭年薪81.6萬元、扶養兩名5歲以下子女的雙薪4口之家年薪123.2萬元，可免納所得稅，減輕薪資所得者及中低所得者稅負。

財政部指出，這次也公告去年度每人基本生活費為17.1萬元，並將之比較基礎項目修正為免稅額、標準或列舉扣除額，與身障、教育、幼兒及儲蓄投資特別扣除額，納稅者基本生活費總額超過上述個項目合計部分，得字綜所總額減除，估受益戶數由21.93萬戶增加至177.45萬戶，減稅利益由4.32億元增加至55.39億元。

蘇貞昌裁示指出，政府推動多項「有感減稅」措施，如最近院會通過《貨物稅條例》、《產創修例》，以及本次通過的《境外資金匯回條例》等，加上去年立法院三讀的《所得稅法》修正，今年度申報所得稅，增加多項扣除額等措施。

報稅

相關新聞

申報扶養姪、甥 無法列舉扣除其健保費

2019-04-11 10:35

申報扶養祖父母能成功嗎？ 國稅局：爭不過叔伯

2019-04-11 10:27

贊助運動員 明年可申報

2019-04-11 00:04

點光明燈安太歲 不適用

2019-04-11 00:04

捐款政府機關 扣除額無上限

2019-04-11 00:04

2019新制稅法調高4大扣除額 列舉項目別忘保險費

2019-04-10 16:16

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:53

單身貴族注意！這樣報稅更省錢

2019-04-10 14:13

今年報稅哪些族群可受惠？完整攻略看這裡！

2019-04-10 10:30

股利所得課稅二擇一 專家：別靠直覺選！

2019-04-10 09:43
看更多

熱門文章

免爭產勝利組！ 王永慶白富美孫女曝光 身價250億

2019-04-10 17:36

在他失意時送暖 蘇貞昌吐露為何感念智邦

2019-04-10 14:53

寶佳金融布局 劍指永豐金

2019-04-10 23:59

Gartner：2019年全球裝置出貨表現持平

2019-04-11 08:20

信用卡剪卡前停看聽 責任與回饋都不可少

2019-04-10 14:32

供電警戒 中火四機組恐停工

2019-04-11 00:25

鴻海第1季營收衝同期高 毛利率營益率看增

2019-04-10 19:50

王永慶過世再爆1.1億遺產風波 子女一年調解4次都失敗

2019-04-10 18:50

連續踩到慶富、華映和綠能三大地雷 台銀、台銀證爆內控問題

2019-04-11 09:07

連踩三地雷爆內控疏失？台銀回應了

2019-04-10 12:54

員工疑跟單政府基金 台銀證：已懲處調職

2019-04-11 00:37

15金控 首季賺865億元

2019-04-10 23:55

公股行庫高層地震被轟公司治理有問題 顧立雄提2點說明

2019-04-10 13:29

2019新制稅法調高4大扣除額 列舉項目別忘保險費

2019-04-10 16:16

寶佳備妥銀彈 隨時加碼持股

2019-04-10 23:56

台灣經濟到底好不好？ 國發會提六大事證

2019-04-11 09:56

為王永慶1.1億遺產子女再掀戰火 王文洋律師這樣說

2019-04-10 19:35

台美經貿往來 美方提「4I」

2019-04-11 00:27

單身貴族注意！這樣報稅更省錢

2019-04-10 14:13

國營事業年終獎金傳150億元 經長：跟選舉無關

2019-04-11 10:21

捐贈節稅多管道 一次看

2019-04-10 16:06

屏下指紋滲透快 神盾、敦泰望春風

2019-04-10 14:23

六輕氣爆延遲通報逾4小時 台塑：檢討處理程序

2019-04-10 12:45

大飲風波延燒 金管會清查獨董資格

2019-04-11 00:11

英特爾伺服器新品備戰 台廠受惠

2019-04-10 14:23

超幸運！今彩539頭獎3注 全在基隆這家彩券行

2019-04-10 22:57

台塑三寶 看好後市

2019-04-11 00:37

萬頂國旗帽 郭董免費送股東

2019-04-11 00:41

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展

2019-04-11 00:32

台、中聯盟注資JDI 生變？

2019-04-11 00:42

日本5G設備 排除華為中興

2019-04-11 00:48

美副助卿訪台 提4I盼維持台美經貿關係動能

2019-04-10 21:46

CEO「藝」外人生 彭双浪拿下街頭藝人雙證

2019-04-10 15:10

壽險業Q1獲利 連三月回升

2019-04-10 23:51

退休銀髮族重返職場 這些權益別忘了維護

2019-04-10 13:42

台積電Q1衰退 未來逐季增溫

2019-04-11 00:55

證券型代幣發行 擬分級監理

2019-04-11 00:14

國泰金討好卡友味蕾 與米其林合作推獨家優惠

2019-04-10 16:36

金控首季賺866億年減20% 獲利漸入佳境

2019-04-10 21:42

遭判侵害日亞化專利 宏達電：失望、研擬後續訴訟策略

2019-04-10 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top