申報扶養姪、甥 無法列舉扣除其健保費

2019-04-11 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



如果是採列舉扣除，今年個人綜合所得稅報稅要注意列報受扶養親屬的「健保費」，財政部已放寬規定，不受「被保險人與要保人應在同一申報戶內」的約束。父母由哥哥列報扶養，而父母的健保費由投保薪資較低的妹妹扣繳，去年以前，哥哥無法列報父母的健保費，今年開始就可以列報。

要保人指付保費的人，在上述健保費的案例中，妹妹是要保人，父母是被保險人。過去只有妹妹和父母在同一申報戶中，妹妹才能列舉扣除父母的健保費。今年起，不是要保人的哥哥也有機會列報。

妹妹的月投保薪資3萬300元，每月合計幫父母繳健保費852元，一年繳1萬224元。哥哥還沒有結婚，有房貸，採列舉扣除方式申報，今年哥哥多了父母健保費1萬224元可以列舉扣除。

高雄國稅局官員表示，還有一種狀況會適用到健保費放寬規定。爸爸上班，媽媽是家庭主婦，媽媽作為爸爸的眷屬，健保費一向從爸爸的薪資中扣；兒子薪水高，媽媽一直由兒子申報扶養，爸爸自己單獨成一個申報戶，今年兒子就可以把爸爸幫媽媽繳的健保費拿來列舉扣除。

但有一點要注意，親疏有別，官員提醒，不是所有扶養親屬的健保費都可以拿來列舉扣除，申報扶養姪子、姪女、外甥、外甥女就不行。

保險費的列報有一個規定，必須是「本人、配偶、直系親屬」的保費才可以，直系親屬指祖父母、父母、子女、孫子女。姪子、姪女、外甥、外甥女屬旁系親屬，他們的健保費不能列報。