申報扶養祖父母能成功嗎？國稅局：爭不過叔伯

2019-04-11 10:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



家豪（化名）是保險業務員，爸媽已退休，有一年，他的業績超好、收入多，想減點稅，申報扶養祖母，卻被國稅局剔除，祖母的扶養名額被核給了叔叔。今年他又想申報扶養祖母，向南區國稅局詢問，官員表示，扶養親屬以「親等」順位為優先，「孫子爭不過兒子」，他應該仍會被剔除。

祖母年紀很大了，是和家豪、家豪的爸媽住在一起，叔叔家每月拿8,000元共同負擔祖母的生活費、醫療費。家豪不服氣，覺得在照顧祖母上，自家出的力比叔叔家多，應該由他們家來申報扶養才合理。

南區國稅局官員解釋，兒子和孫子的確都有扶養的權利，但個人綜合所得稅的扶養親屬免稅額核給誰，是以擔負扶養義務者為優先，依民法的排序來認定。

官員解釋，不單是南區國稅局這麼認定，其他國稅局也是同樣的認定標準。

官員解釋，父母、子女屬於一親等，血緣關係上最近；祖父母、孫子女和兄弟姊妹是二親等，血緣關係較一親等疏遠。當一親等和二親等家戶申報扶養同一人時，會優先核給一親等。

如果屬同一親等，例如兒子申報扶養父母親，女兒也申報扶養父母親，官員說：「系統會隨機抓一個」，假設是抓到兒子，就會剔除女兒的申報扶養。

此時，女兒如果覺得自己更夠資格申報扶養，希望國稅局更改核定，就必須提出反證，官員指出，最好是父母親這當事人向國稅局說明，說明自己確由女兒扶養，也願意由女兒來申報。可是通常父母不太願意出面，因為子、女一般都共同扶養，只是有的負擔多、有的負擔少而已。

不然就要打官司了，國稅局根據司法判決核給。官員表示，女兒可以舉出同住、帶看病記錄、醫療支出的正本收據，證明自己擔負主要的日常照顧責任。「不過，打官司也要付律師費，一般人不太走這條管道。」

國稅局建議，扶養親屬的申報最好能事先協商好，不管是叔侄間、還是兄弟姊妹間，協調出一個輪流申報的方法，例如今年由兒子申報、明年輪到女兒報；爸爸給兒子報，媽媽給女兒報；又或者申報的人把省下稅款拿出來給被扶養者等等。

有一點納稅人要弄清楚，不能協商成父母的免稅額給兒子報，父母的醫療支出給女兒報，免稅額、身心障礙特別扣除額、健保費、保險費和醫療支出等這一連申的扣免額，都是跟著扶養親屬走，不能切開報到兩個申報戶。

官員表示，例如申報扶養85歲領有殘障手冊的母親，就可以列報其13萬2,000元的免稅額、20萬元的身心障礙特別扣除額，如果採用列舉扣除額，還可以加上母親的健保費、保險費和醫療支出。