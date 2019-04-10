獎參適用投資抵減比照促參 有助高鐵增建路線

2019-04-10 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



財政部發布最新法令，過去適用《獎勵民間參與交通建設條例》的業者，將可比照《民間參與重大公共建設適用投資抵減辦法》，可以申請分期興建或營運，並按各期程適用投資抵減等規定，例如高鐵未來如要增建路線將可適用。

財政部8日公告修正《獎勵民間參與交通建設適用投資抵減辦法》，主要是為落實獎勵民間參與交通建設之意旨，以及兼顧與民間機構參與重大公共建設適用投資抵減辦法之衡平性，因此參照促參投抵辦法有關得申請分期興建或營運，並按各期程適用投資抵減等規定，使得適用兩法的優惠待遇是一致的。

官員表示，辦法修正後，以前適用獎參條例投資抵減的業者將可比照《促進民間參與公共建設法》的三大優惠待遇主要有工程設備的抵減優惠視交貨期間可延長、工程增開路線可有條件繼續抵稅，以及企業若有合併、分割或收購轉移設備或技術，及專供研究發展單位研究用儀器設備者，無須補繳已抵減營利事業所得稅及加計利息。

也就是說，過去適用獎參條例的企業例如高鐵、北捷、高捷等，將可比照促參法享有優惠待遇，不僅工程設備可享有的投資抵減優惠視交貨期間可延長，且未來如果高鐵、北捷要增建路線時，將可有條件繼續抵稅。

不過，已經申請適用享有租稅優惠的廠商未來如果停止興建或營運，且原因可歸責於民間機構者，業者就必須補繳已抵減的營利事業所得稅額。