捐贈運動員節稅 明年報稅才能用

2019-04-10 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



為了鼓勵民眾多做公益，捐贈節稅的管道越來越多。國稅局表示，自今年起，民眾透過教育部所設置的專戶捐贈給運動員，在申報綜合所得稅時，就可以作為列舉扣除額，不過今年報稅還無法用，要等到明年5月才能適用。

依據規定，捐贈運動員時，若有指定捐贈對象，就可抵減綜合所得額不得超過20%；若未指定對象，則可全數列舉扣除。

財政部南區國稅局表示，政府為促進運動產業發展，鼓勵民眾踴躍捐贈給運動員，特別在「運動產業發展條例」中明訂，個人透過教育部專戶對運動員捐贈者，可以在辦理當年度綜所稅結算申報時列舉扣除。

至於可列舉扣除額度，則依據是否指定特定運動員而定。國稅局官員表示，如未指定捐贈特定運動員，則視為對政府的捐贈，可全數作為列舉扣除額；反之，若指定捐贈特定運動員，則視同對教育、文化、公益、慈善機關或團體捐贈，只能在不超過綜合所得總額20%範圍內扣除。

不過中區國稅局提醒，如果指定捐贈特定運動員，且這名運動員與捐贈者具有配偶或二親等內血親、姻親關係的話，就不符合所得稅法公益捐贈列舉扣除的立法精神，無法適用綜所稅列舉扣除相關規定，也就必須在捐贈行為發生後30日內申報贈與稅。