光明燈、安太歲 報稅時別再列捐贈了！

2019-04-10 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



捐贈可享節稅優惠，在限額內「捐好捐滿」，向來也是富人常用的節稅管道。不過會計師表示，每年都會有人將光明燈、太歲燈等列舉捐贈扣除，結果遭國稅局剔除；或是民眾農曆春節前做愛心、積陰德，也誤以為當年度申報就可列舉，提醒有意透過捐贈節稅的民眾，要記得熟悉相關規定。

勤業眾信稅務部協理王瑞鴻表示，在稅務機關認定上，民眾前往寺廟點光明燈或安太歲費用，是給付寺廟所提供勞務的對價，因此性質上不能認屬捐贈，過去在報稅季節時，常有民眾取得寺廟開立的收據列舉扣除，其中屬於一般樂捐部分才可抵稅，光明燈等支出就不能列舉。

而逢年過節，不少民眾也都會趁機添香油錢，或是捐贈給公益慈善團體，王瑞鴻說，以往也常有民眾不小心把春節前後的捐贈收據，在當年度就列舉扣除。他提醒，如果今年農曆春節的捐贈，要到明年報稅才能適用，提醒民眾注意。

國稅局則提醒，如果不是以現金方式捐贈，而是捐贈股票、有價證券等非現金財產，可列報綜所稅捐贈扣除額的實現年度，就是以股票實際交割日為準。

舉例來說，陳先生贈與甲公司股票給某公益團體，並在2018年12月1日簽訂贈與契約書，那今年5月陳先生申報綜所稅時，是否可以列舉扣除呢？

依據規定，雙方雖然是在2018年簽約，但是否能夠列舉，必須看甲公司何時將股票實際交割、過戶給慈善團體，如果交割日在2018年，今年報稅就可派上用場；但如果到了今年才交割，就必須再等一年，等到申報2019年綜所稅時才能列入捐贈扣除。

會計師也提醒，在列舉捐贈扣除額時，要記得檢附捐贈收據正本，並熟悉相關規定及實際捐贈年度，以免因為不符規定遭到國稅局剔除補稅。