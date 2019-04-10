稅法調高四大扣除額 台灣人壽提醒別忘列舉保費

2019-04-10 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



報稅季即將來臨，號稱「所得稅制優化方案」的所得稅法部份修正條文去（2018）年1月1日開始實施，今（2019）年5月適用。

台灣人壽10日表示，今年報稅規定變動幅度較大，民眾可透過稅改新制三個重點掌握報稅撇步，包括：調高四大扣除額額度、刪除45%稅率級距，及股利課稅新制二擇一。

台灣人壽提醒保戶，在列舉扣除額項目中，人身保險費每人最高列舉扣除額為新台幣2.4萬元，家庭成員的人身保險費、旅行平安保險費等，均可列舉扣除。

全民健保(含補充保費)、醫療及生育費用，也都可以核實扣除，但是要注意的是，若購買健康或醫療險，且有申請保險理賠給付，理賠金額將會被國稅局扣除計算，無法納入「醫療及生育費用」的扣除額。

台灣人壽表示，財政部國稅局針對綜合所得稅中，可列舉扣除人身保險費用的定義，指得是納稅義務人、配偶，或申報受扶養直系親屬的人身保險費用。

如果納稅本人為要保人、非申報扶養直系親屬為被保險人，納稅本人替非申報扶養的直系親屬投保，所支付的人身保險費用，無法納入申請扣除。

可列舉扣除人身保險費用的範圍，包括：商業人身保險、勞工保險、國民年金保險、就業保險、軍、公、教保險、農保、學生平安保險等，每年每人可列舉扣除金額最多新台幣2.4萬元。

另外，申報綜合所得稅時，保戶往往會將該年度的醫療及生育費用相關收據，一併提出作為列舉扣除，但，所得稅法第17條第1項第2款第2目之3規定，若該年度有醫療及健康保險相關給付，一般扣除額中，列舉扣除額項下的「醫藥及生育費」，必須把保險理賠給付先行扣除，才能納入列舉扣除額。