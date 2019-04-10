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2019新制稅法調高4大扣除額　列舉項目別忘保險費

2019-04-10 16:16聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

稅季即將來臨，號稱「所得稅制優化方案」的所得稅法部份修正條文自去（2018）年1月1日開始實施，今（2019）年5月適用。中信金旗下子公司台灣人壽表示，今年報稅規定變動幅度較大，民眾可透過稅改新制三個重點掌握報稅撇步，包括「調高4大扣除額額度」、「刪除45%稅率級距」及「股利課稅新制2擇1」。

台灣人壽提醒，在列舉扣除額項目中，人身保險費每人最高列舉扣除額為新台幣2.4萬元，如家庭成員之人身保險費、旅行平安保險費等均可列舉扣除；另「全民健保（含補充保費）」、「醫療及生育費用」也都可以核實扣除。

但是要注意的是，若保戶購買健康或醫療險種且有申請保險理賠給付，所得理賠金額將會被國稅局扣除計算，無法納入「醫療及生育費用」扣除額中。

台灣人壽表示，根據財政部國稅局針對綜合所得稅中可列舉扣除人身保險費用定義，指的是納稅義務人、配偶或申報受扶養直系親屬的人身保險費用，如納稅本人為要保人、非申報扶養直系親屬為被保險人，納稅本人替非申報扶養的直系親屬投保，所支付的人身保險費用無法納入申請扣除。

至於可列舉扣除人身保險費用範圍，包括商業人身保險、勞工保險、國民年金保險、就業保險、軍、公、教保險、農保、學生平安保險都屬此類，每年每人可列舉扣除金額最多新台幣2.4萬元。

台灣人壽提醒，在申報綜合所得稅時，保戶往往會將該年度曾經有的醫療及生育費用相關收據，一併提出作為列舉扣除，但，根據「所得稅法第17條第1項第2款第2目之3醫藥及生育費中明訂：『納稅義務人、配偶或受扶養親屬之醫藥費及生育費，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。但受有保險給付部分，不得扣除。』」

按照此定義，若保戶該年度有醫療及健康保險相關給付，在一般扣除額中的列舉扣除額項下「醫藥及生育費」部份，就必須把保險理賠給付先行扣除後，才能納入列舉扣除額中。

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