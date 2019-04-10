捐贈節稅多管道 一次看

2019-04-10 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



去年九合一選舉，不少民眾關心國家大事之餘，也熱心捐款支持政黨或候選人，接下來5月申報綜合所得稅，只要檢附符合規定格式的單據，就可以在限額內列舉扣除、省下一筆稅金。此外，捐贈給公益慈善團體也能在限額內列舉扣除；若捐贈給政府機關或行政法人，可列舉扣除額度則無上限。

去年適逢選舉年，政黨或候選人競選活動不斷，選民情緒沸騰，像是台北市長柯文哲去年競選第一波募款，短短九小時就募到4000餘萬元，不少民眾去年選擇透過政治獻金支持候選人或政黨，今年5月所得稅報稅季，都可以限額列舉扣除。

勤業眾信稅務部協理王瑞鴻指出，依據政治獻金法規定，個人對政黨、政治團體及參選人的捐贈，每一申報戶可扣除總額，不得超過當年度申報的綜合所得總額的20%，捐贈總額則不得超過20萬；如是對同一擬參選人之捐贈，每年捐贈總額不得超過10萬元。

不過，如果民眾捐贈給參選人，最後參選人卻未依法登記為候選人，或登記後候選人資格遭撤銷、收據格式不符者，或所捐贈的政治獻金經擬參選人依規定返還或繳交受理申報機關辦理繳庫等情形時，國稅局將不予認定。

王瑞鴻也提醒，政治獻金法中規定，政黨在全國不分區立委選舉中所獲得的政黨票得票率，必須超過1%，對其捐贈才可列舉扣除額，若申報年度未辦理立委選舉，則以前次為準。

據此標準來看，得票率達標、對其捐贈可列舉扣除的政黨共有九個，包括：民進黨、國民黨、時代力量、親民黨、新黨、綠黨社會民主黨聯盟、台灣團結聯盟、信心希望聯盟及民國黨。

至於捐贈給合法的公益社團及財團法人組織，或捐贈給經主管機關登記立案成立的教育、文化、公益、慈善機構或團體，及捐贈給依法成立的公益信託，也都可以列舉扣除，不過扣抵額度以不超過綜合所得總額的20%為限。

王瑞鴻特別提醒，許多高所得者常透過捐贈公益團體來節稅，不過今年股利所得課稅二擇一上路後，若選擇分開計稅，有可能導致可列舉扣除上限縮小，納稅人要精打細算。

另外，去年2月花蓮發生大地震，也有許多人發揮人飢己飢精神，捐贈給花蓮市政府，依據稅法規定，捐贈給政府機關，可全額列舉扣除。財政部去年也發布解釋令，若捐贈給行政法人，也視為捐贈政府，同樣可全數列報捐贈列舉扣除額。