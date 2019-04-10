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單身貴族注意！這樣報稅更省錢

2019-04-10 14:13經濟日報 記者程士華╱即時報導

5月報稅季到來，如何節稅往往令人傷腦筋。本報系資料照片
5月報稅季到來，如何節稅往往令人傷腦筋。本報系資料照片
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今年報稅新制有感，因應各項所得扣除額提高，月收入3萬元以下受雇者幾乎免稅，然而相較於已婚者將享有生育、教育學費等節稅優惠，收入較高的單身貴族又能享有哪些節稅管道呢？財政部賦稅署表示，若能確實保存相關單據並申報，改採列舉扣除的方式，尤其對在外租屋的民眾將更為有利。

今年上路的所得稅新制當中，個人免稅額為8.8萬元，標準扣除額提高為12萬元，薪資扣除額提高至20萬元，意即一般上班族在不用額外申報的情況下，年收入在40.8萬元以下者皆可免稅。

財政部官員表示，標準扣除額與列舉扣除額為擇一使用，雖然隨著標準扣除額提高，預期民眾使用列舉扣除額申報的比例將會減少，但若是民眾在本年度生活曾遭遇變故，諸如災害損失等皆可核實認列，醫藥及生育費也可在扣除保險給付後核實認列，以紓緩民眾在當年度的災害損失。

至於單身貴族如何節稅，值得注意的是房屋租金支出亦可列舉除，每戶可扣12萬元，若在外租屋單月租金高於1萬者，節稅額度即相當於現行提高後的標準扣除額。高雄國稅局表示，單身租屋者若房屋租金較高，且另有捐贈及醫療單據可提供扣除，選擇採列舉扣除額計算，可能較標準扣除額更為有利。

高雄國稅局表示，包括給薪單位、學校、醫療單位等皆有協助提供資料庫，便利民眾各項扣除額，只要民眾攜帶健保卡及身分證，國稅局即可透過系統為民眾試算最佳的納稅方案。

賦稅署官員則指出，政府已積極匯整相關資料庫，特別需要注意的是捐贈各單位的數據，可能沒辦法完整掌握，若民眾有需要申報抵稅，務必妥善保存相關單據。

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