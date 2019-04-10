股民報稅大不同 勤業眾信：捐款節稅恐受影響

2019-04-10 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



5月報稅季即將到來，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻今（10）日指出，107年度因應去年《所得稅法》修正，今年是第一次適用新規定報稅，各項扣除額提高增添許多受益族群，但特別提醒股利所得大戶，在今年報稅中時因應股利報稅新制，應注意在修法變革之下，分開計稅制恐影響捐助教育文化慈善機關團體的節稅效果，還可能影響幼兒學前特別扣除額。

王瑞鴻表示，去年修法的變革，主要廢除實施近20年的「兩稅合一制度」，以往營利事業所繳納之營利事業所得稅，透過「盈餘分配」一併分配給股東計入所得總額並抵稅之機制將不復存在；而在今年報稅時，是讓納稅義務人自行選擇「28%分開計稅」，或「維持計入所得總額」並按股利8.5%計算可抵減稅額，每申報戶最高抵減8萬元為限。

王瑞鴻表示，以往股利所得大戶獲配股利須計入綜合所得總額，並適用最高累進稅率者，今年報稅可選擇適用28%分開計稅，以獲得較大的節稅效益，但須特別注意，當選擇採用28%分開計稅者，股利所得就不計入所得總額，則有可能影響對教育文化慈善機關團體的捐贈限額計算，過去習慣透過捐贈來達到節稅效果的族群，要特別注意可能有因為選擇股利所得分開計算，而讓捐贈節稅效果大打折扣之情形發生。

王瑞鴻表示，在今年報稅時，多數人可能會對股利所得課稅方案感到無所適從，其實原則上試算一下就對了，不同算法不僅可能會影響到捐贈列舉扣除額之限額，還可能影響幼兒學前特別扣除額之適用，一定要整體考量，僅單純以稅率來做判斷非常有可能會誤判。

王瑞鴻表示，去年修法調高了幼兒學前特別扣除額，雖讓家中有5歲以下子女之家庭相當有感，然而此項優惠其實有「排富條款」，經減除幼兒學前特別扣除額後，納稅義務人全年綜合所得稅適用稅率在20%以上，即所得淨額超過121萬元或基本所得額超過扣除額（107年為670萬元）者，不得扣除幼兒學前特別扣除額。