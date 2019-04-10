股利所得課稅二擇一 專家：別靠直覺選！

2019-04-10 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



5月報稅季到來，如何節稅往往令人傷腦筋。本報系資料照片 分享 facebook 五月報稅季進入倒數階段，勤業眾信稅務部協理王瑞鴻今（10）指出，今年報稅時「薪資所得者、家有小小孩、高所得者、資本主」等族群，會是最大受益族群，今年減稅幅度將會很有感。

王瑞鴻更提醒，今年股利所得課稅採二擇一，民眾選擇方案時，不要靠「直覺」，必須精打細算才能享有最大的節稅效果。

受益族群一：扣除額調高，薪資所得者、家有小小孩直接受益

王瑞鴻指出，今年5月報稅每個人的免稅額並沒有改變，但調高「標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、幼兒學前特別扣除額」四大等扣除額。

其中，標準扣除額與薪資特別扣除額調高，使大部分受薪階級都能受惠，以一個單身的小資族而言，最少可省超過5,100元之所得稅。

而幼兒學前特別扣除額調高，讓有5歲以下子女的家庭相當有感。王瑞鴻舉例，假設父母都是上班族且扶養兩個5歲以下子女，一年最少可以省近20,000元所得稅。

不過王瑞鴻特別提醒，幼兒學前特別扣除額有「排富條款」，經減除幼兒學前特別扣除額後，納稅義務人全年綜合所得稅適用稅率在20%以上或基本所得額超過扣除額（2018年為6,70萬元）者，不得扣除幼兒學前特別扣除額。

受益族群二：刪除45%稅率級距，高所得者直接受惠

王瑞鴻指出，去年所得稅法修正案也一併刪除了45%累進稅率級距，過往所得超過千萬的繳稅大戶，原則上會適用45%累進稅率，修法之後立刻少了5%稅負，繳稅大戶成為最直接的受益族群。

受益族群三：股利課稅大不同，企業主減稅效果大

此外，王瑞鴻也指出，「兩稅合一制度」廢除後，讓納稅義務人自行選擇「28%分開計稅」，或「維持計入所得總額」，但可按股利8.5%計算可抵減稅額，不過一申報戶以8萬元為限。

王瑞鴻分析，以往股利所得大戶獲配股利須計入綜合所得總額適用最高累進稅率者，修法後，可選擇適用28%分開計稅，以獲得較大的節稅效益；不過，須特別注意，當選擇採用28%分開計稅者，股利所得就不計入所得總額，則有可能影響對教育文化慈善機關團體的捐贈限額計算。

今年報稅時，多數人可能會對股利所得課稅方案無所適從，王瑞鴻提醒，不要單純以稅率直覺判斷，恐怕會誤判，若選擇分開計稅，但卻忽略對於捐贈列舉扣除額的影響，以及幼兒學前特別扣除額之適用，因此一定要整體考量。