親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

不斷更新／直播中！《台北米其林指南2019》摘星名單

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

股利所得課稅二擇一 專家：別靠直覺選！

2019-04-10 09:43經濟日報 記者翁至威╱即時報導

5月報稅季到來，如何節稅往往令人傷腦筋。本報系資料照片
5月報稅季到來，如何節稅往往令人傷腦筋。本報系資料照片
分享
五月報稅季進入倒數階段，勤業眾信稅務部協理王瑞鴻今（10）指出，今年報稅時「薪資所得者、家有小小孩、高所得者、資本主」等族群，會是最大受益族群，今年減稅幅度將會很有感。

王瑞鴻更提醒，今年股利所得課稅採二擇一，民眾選擇方案時，不要靠「直覺」，必須精打細算才能享有最大的節稅效果。

受益族群一：扣除額調高，薪資所得者、家有小小孩直接受益

王瑞鴻指出，今年5月報稅每個人的免稅額並沒有改變，但調高「標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、幼兒學前特別扣除額」四大等扣除額。

其中，標準扣除額與薪資特別扣除額調高，使大部分受薪階級都能受惠，以一個單身的小資族而言，最少可省超過5,100元之所得稅

而幼兒學前特別扣除額調高，讓有5歲以下子女的家庭相當有感。王瑞鴻舉例，假設父母都是上班族且扶養兩個5歲以下子女，一年最少可以省近20,000元所得稅。

不過王瑞鴻特別提醒，幼兒學前特別扣除額有「排富條款」，經減除幼兒學前特別扣除額後，納稅義務人全年綜合所得稅適用稅率在20%以上或基本所得額超過扣除額（2018年為6,70萬元）者，不得扣除幼兒學前特別扣除額。

受益族群二：刪除45%稅率級距，高所得者直接受惠

王瑞鴻指出，去年所得稅法修正案也一併刪除了45%累進稅率級距，過往所得超過千萬的繳稅大戶，原則上會適用45%累進稅率，修法之後立刻少了5%稅負，繳稅大戶成為最直接的受益族群。

受益族群三：股利課稅大不同，企業主減稅效果大

此外，王瑞鴻也指出，「兩稅合一制度」廢除後，讓納稅義務人自行選擇「28%分開計稅」，或「維持計入所得總額」，但可按股利8.5%計算可抵減稅額，不過一申報戶以8萬元為限。

王瑞鴻分析，以往股利所得大戶獲配股利須計入綜合所得總額適用最高累進稅率者，修法後，可選擇適用28%分開計稅，以獲得較大的節稅效益；不過，須特別注意，當選擇採用28%分開計稅者，股利所得就不計入所得總額，則有可能影響對教育文化慈善機關團體的捐贈限額計算。

今年報稅時，多數人可能會對股利所得課稅方案無所適從，王瑞鴻提醒，不要單純以稅率直覺判斷，恐怕會誤判，若選擇分開計稅，但卻忽略對於捐贈列舉扣除額的影響，以及幼兒學前特別扣除額之適用，因此一定要整體考量。

王瑞鴻舉例說明，張先生股利所得淨額100萬元，其他所得淨額200萬元，雖然合併股利所得要適用30%之累進稅率，但選擇合併股利時，因為有可抵減稅額，所得反而比分開計稅有例，因此，納稅義務人須細心試算以保障自己的權利。

股利所得課稅方式必須精打細算。圖／勤業眾信提供
股利所得課稅方式必須精打細算。圖／勤業眾信提供
分享

股利所得稅薪資
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

名模條款扣除額 擬增通勤費

2019-04-10 00:13

房貸利息列舉扣除 三條件

2019-04-10 00:37

售屋所得申報 新舊制大不同

2019-04-10 00:37

租屋族最高列扣12萬元

2019-04-10 00:37

凱博觀點／瞄準新經濟 上交所力推科創板

2019-04-10 00:13

名模條款增訂通勤費 財部：可以討論

2019-04-10 00:12

有殼族報稅 自用、出租都能省

2019-04-09 20:13

專家提醒新稅制 綜所稅扣除額提高

2019-04-09 18:09

列舉扣除健保費 直系親屬申報放寬認定

2019-04-09 15:05

報稅可全額列舉扣除 6方式查去年健保繳費總額

2019-04-09 14:30
看更多

熱門文章

義聯高雄百億投資 恐喊停

2019-04-10 00:27

存20萬元變2萬元？原來被行員吞了 這家銀行遭糾正

2019-04-09 21:17

陸將淘汰挖礦業 衝擊台系鏈

2019-04-10 00:47

台積有遠見 遠離虛擬貨幣暴風圈

2019-04-10 00:45

全家與中華郵政合作 首創「郵局便利包店寄宅」服務

2019-04-09 11:36

影／勸張雲鵬暫留 韓國瑜：請副市長去溝通

2019-04-09 13:05

康健、合庫人壽未送件 今年罕見壽險業0配息

2019-04-09 19:37

比特幣神話 一夕泡沫化

2019-04-10 00:46

格力電器賣股權 傳鴻海接手

2019-04-10 00:39

新iPhone 擬搭載三鏡頭 台廠樂

2019-04-10 00:44

王永慶遺產爭11年未完 一筆1.1億元存款再掀戰火

2019-04-10 09:18

張雲鵬任華南金董座交接日 延到慶富案高市議會報告後

2019-04-09 18:27

被動元件廠新一波訂單 6月報到

2019-04-10 00:43

金控Q1獲利 中信暫領先

2019-04-10 00:15

被動元件廠 3月營收回神

2019-04-10 00:44

有殼族報稅 自用、出租都能省

2019-04-09 20:13

中鋼縮減特殊情形輪班間隔明生效 約影響4500勞工

2019-04-09 19:27

理財專家點出5大花錢迷思 愛買咖啡也在列

2019-04-09 19:39

義聯案／營建署：另立新案 重新審查

2019-04-10 00:26

淡季很淡！面板價格崩跌 群創恐連虧2季

2019-04-09 14:30

新聞眼／當熱情韓總 遇上冰冷法條

2019-04-10 00:25

張雲鵬辭高銀 韓國瑜：將規勸專案報告後再離職

2019-04-09 14:03

房貸利息列舉扣除 三條件

2019-04-10 00:37

入主格力…鴻海一好三壞

2019-04-10 00:38

華映將下市買盤依然旺 彩晶逆勢大漲

2019-04-09 11:51

名模條款扣除額 擬增通勤費

2019-04-10 00:13

連12降…五大壽險持債比 新低

2019-04-10 00:16

IDC機房客戶遭駭客攻擊 中華電緊急修復

2019-04-10 00:30

智邦科技盼解決「人」的問題 蘇貞昌：會好好處理

2019-04-09 14:47

列舉扣除健保費 直系親屬申報放寬認定

2019-04-09 15:05

花旗信用卡客戶注意！紅利點數可兌換Apple系列商品

2019-04-09 13:34

中華電金雞 勤崴將爆發性成長

2019-04-10 00:35

長榮勞資爭議 資方回應：保障飛行時數、改善辛勞航班

2019-04-09 10:54

全台猶如燒番薯 尖峰用電量創今年新高

2019-04-09 16:42

蘇揆三訪智邦 將解缺人缺地

2019-04-09 23:20

立院三讀 中資未經許可來台投資最高罰2,500萬元

2019-04-09 12:39

新漢強攻工業4.0商機 今年營運樂觀向上

2019-04-09 20:04

報稅可全額列舉扣除 6方式查去年健保繳費總額

2019-04-09 14:30

核電卡關！侯友宜下午親赴經濟部拜會沈榮津

2019-04-10 08:42

華南金董座交接 延至26日

2019-04-10 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top