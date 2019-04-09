售屋所得報稅 新舊制差很大

2019-04-09 20:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



售屋所得分為新、舊制兩種，房屋若是在2016年1月1日以前取得，且持有時間超過兩年，就屬於舊制，應課徵「財產交易所得稅」，必須在5月報稅時報繳；若採用新制，則是課徵房地合一所得稅，必須在所有權移轉登記次日起30日內申報。

房地合一實價課稅自2016年實施以來，不動產取得時點將影響出售房地利得計算及申報方式。會計師提醒，若去年有出售不動產，且屬於舊制課稅範圍，就必須在今年5月申報繳稅。

由於財產交易所得不在綜所稅查調服務所提供的資料範圍內，因此納稅人必須主動申報，否則將有漏報嫌疑，加上過去不動產買賣交易，向來是國稅局針對個人所得的查核重點項目，提醒納稅人務必注意新舊制適用、誠實申報。

需特別注意的是，財政部曾核釋，個人交易於2016年1月1日後繼承取得的房屋、土地，如屬被繼承人在2015年12月31日前已取得者，可免適用新制，仍按舊制計稅。

不過，KPMG安侯建業聯合會計師事務所協理陳信賢表示，如果該房地符合自住優惠規定，在計算房地交易所得時，由於新制有400萬元免稅額，較舊制有利，此時可選擇按新制規定計算所得，但若選擇新制，就要在房屋交易後30天內申報，而非等到5月報稅才申報。

此外，如果是出售因配偶贈與取得的房地，則是以配偶間首次相互贈與前，配偶原始取得該房屋、土地之日為取得日，來計算應納稅額。