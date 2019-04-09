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租屋族報稅 房租可列舉扣除

2019-04-09 20:19經濟日報 記者翁至威╱即時報導

租屋族在申報綜合所得稅時，每一申報戶每年最高可列舉扣除12萬元。國稅局提醒，過去實務上常有租屋族申請扣除卻無法被受理，最主要的原因都是沒有檢附相關單據，或是房東刻意只收現金，拒絕開收據，提醒租屋族在報稅時特別留意。

財政部高雄國稅局表示，為了減輕租屋族負擔，房屋租金支出可列為列舉扣除項目，納稅義務人、配偶及申報受扶養直系親屬，只要在境內租屋供自住，且非供營業或執行業務使用者，所支付的租金，每一申報戶每年可以在12萬元的限額內列報減除。

國稅局官員提醒納稅人，列報房屋租金支出時，應記得檢附證明文件，包括租賃契約及支付租金的付款證明，例如出租人簽收的收據，自動櫃員機轉帳交易明細或匯款證明，並提供在課稅年度內於承租地址辦竣戶籍登記的證明等，供稽徵機關檢核。

國稅局指出，申報時若同時有自用住宅購屋借款利息，就不能適用租金扣除額，納稅人如有同時合乎規定的購屋借款利息與房屋租金支出時，可自行計算兩者可扣除金額，擇優申報減除。

此外國稅局也提醒房東，如果租賃雙方因故提前解約，房東可先向房屋所在地稽徵機關報備，並在辦理綜合所得稅結算申報時，依實際出租期間計算租賃收入。

而房客如果要檢舉房東漏報租金收入，就必須向國稅局提供房東姓名、住址、出租房屋座落地址、涉嫌漏稅年度及租賃契約書、匯款證明或現金簽收條等，作為具體事證，如有欠缺，稽徵機關會通知檢舉人在十日內限期補正或提供，逾期不提供者，即不予受理。

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