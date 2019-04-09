有殼族報稅 自用、出租都能省

2019-04-09 20:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



報稅季來臨，有殼族注意，若房屋用於自用，符合一定條件下，可以列舉扣除「自用住宅購屋借款利息」，每戶以30萬元為限；若選擇出租，加入包租代管，或是出租給弱勢，都可進一步享有租稅優惠。

財政部中區國稅局表示，綜合所得稅申報期間，常接獲民眾詢問購屋貸款利息如何申報列舉扣除？國稅局指出，購買自用住宅所支付的貸款利息，符合三大條件才可在綜所稅申報時列舉扣除。

首先，房屋必須登記為本人、配偶或受扶養親屬所有；其次，必須在課稅年度於該房屋地址辦理戶籍登記完成，且該屋沒有出租、供營業或執行業務使用；最後，要記得向金融機構取得辦理房屋購置貸款所支付的當年度利息單據。

國稅局指出，自用住宅購屋借款利息是以每年實際支付該項利息支出，減除儲蓄投資特別扣除額後的餘額，申報扣除，每年扣除金額上限為30萬元，且每一申報戶以一屋為限。

此外，納稅人如果改向另一家金融機構貸款，償還原購屋時所貸款項，在原貸款還未還清的額度內所支付的利息，可以核實減除，但必須檢附轉貸的相關證明文件，例如原始貸款餘額證明書、清償證明書或建物登記謄本及建物異動清單或建物索引等資料，供國稅局核認。

舉例來說，甲君原來購屋時向A銀行貸款，還有300萬元本金沒有還清，後來改向B銀行貸款350萬元來還清A銀行貸款，這麼一來，甲君雖然貸款350萬元，但只能就原先剩下的300萬元貸款部分繳付的利息，列報扣除。

如果房屋選擇不自住，而是出租的話，不管是投入政府力推的包租代管，或是將房屋出租給弱勢，也都享有租稅優惠。

財政部台北國稅局表示，房東將房子交付包租代管，契約時間達一年以上者，將享有所得稅優惠，房東每屋每月最高6千元租金收入免稅，若出租給弱勢的愛心房東，每屋每月最高可有1萬元租金免稅。

此外，房東租賃所得的必要費用，原本以租金收入43%計算，但加入包租代管的房東，其月租金6千元至2萬元部分，可以53%作為必要費用率，超過2萬元部分，再回歸43%計算。

若是將房屋透過租屋業者代管，作為社會住宅使用的房東，可享有的稅負優惠又更多了。國稅局表示，這樣的愛心房東每屋每月最多有1萬元租金免稅額，且必要費用率可以60%計算，省稅省更多。