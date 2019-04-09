親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

影／日本F-35戰機失聯 疑已墜海

有殼族報稅 自用、出租都能省

2019-04-09 20:13經濟日報 記者翁至威╱即時報導

報稅季來臨，有殼族注意，若房屋用於自用，符合一定條件下，可以列舉扣除「自用住宅購屋借款利息」，每戶以30萬元為限；若選擇出租，加入包租代管，或是出租給弱勢，都可進一步享有租稅優惠。

財政部中區國稅局表示，綜合所得稅申報期間，常接獲民眾詢問購屋貸款利息如何申報列舉扣除？國稅局指出，購買自用住宅所支付的貸款利息，符合三大條件才可在綜所稅申報時列舉扣除。

首先，房屋必須登記為本人、配偶或受扶養親屬所有；其次，必須在課稅年度於該房屋地址辦理戶籍登記完成，且該屋沒有出租、供營業或執行業務使用；最後，要記得向金融機構取得辦理房屋購置貸款所支付的當年度利息單據。

國稅局指出，自用住宅購屋借款利息是以每年實際支付該項利息支出，減除儲蓄投資特別扣除額後的餘額，申報扣除，每年扣除金額上限為30萬元，且每一申報戶以一屋為限。

此外，納稅人如果改向另一家金融機構貸款，償還原購屋時所貸款項，在原貸款還未還清的額度內所支付的利息，可以核實減除，但必須檢附轉貸的相關證明文件，例如原始貸款餘額證明書、清償證明書或建物登記謄本及建物異動清單或建物索引等資料，供國稅局核認。

舉例來說，甲君原來購屋時向A銀行貸款，還有300萬元本金沒有還清，後來改向B銀行貸款350萬元來還清A銀行貸款，這麼一來，甲君雖然貸款350萬元，但只能就原先剩下的300萬元貸款部分繳付的利息，列報扣除。

如果房屋選擇不自住，而是出租的話，不管是投入政府力推的包租代管，或是將房屋出租給弱勢，也都享有租稅優惠。

財政部台北國稅局表示，房東將房子交付包租代管，契約時間達一年以上者，將享有所得稅優惠，房東每屋每月最高6千元租金收入免稅，若出租給弱勢的愛心房東，每屋每月最高可有1萬元租金免稅。

此外，房東租賃所得的必要費用，原本以租金收入43%計算，但加入包租代管的房東，其月租金6千元至2萬元部分，可以53%作為必要費用率，超過2萬元部分，再回歸43%計算。

若是將房屋透過租屋業者代管，作為社會住宅使用的房東，可享有的稅負優惠又更多了。國稅局表示，這樣的愛心房東每屋每月最多有1萬元租金免稅額，且必要費用率可以60%計算，省稅省更多。

房東國稅局租金
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

列舉扣除健保費 直系親屬申報放寬認定

2019-04-09 15:05

報稅可全額列舉扣除 6方式查去年健保繳費總額

2019-04-09 14:30

長照扣除額對象難定 下周再議

2019-04-09 00:26

適用長照扣除額？ 在家照顧者憂被排除

2019-04-09 00:25

分開計稅 捐款不能抵扣股利所得

2019-04-09 00:23

員工獎酬股票轉讓 最快明年適用優稅

2019-04-09 00:23

存股族報稅 分合學問大

2019-04-09 00:23

出版免營業稅案 文化部：正面發展

2019-04-08 23:31

長照扣除額排不排富？行政院：下周繼續討論

2019-04-08 15:59

報稅季節又到了！綜所稅5大變革看過來

2019-04-08 14:35

立委提發票彩券兌獎延為半年 財長蘇建榮允諾研議

2019-04-08 14:35
看更多

熱門文章

蘋果西打生產廠停止交易 謝金河：獨董成共犯結構

2019-04-09 07:59

各家股東會紀念品比一比 金控的禮最受歡迎

2019-04-09 08:14

華南金董座卡關！慶富案未明 高市府不放張雲鵬

2019-04-09 00:08

韓國瑜擋得住？張雲鵬擬「最後一刻」遞辭呈接掌華南金

2019-04-08 23:35

蘋果配Mini LED 晶電、瑞儀樂

2019-04-09 00:48

海外資金匯回 開放投資台股

2019-04-09 00:58

基亞捷報 新藥140億授權羅氏

2019-04-09 00:38

影／勸張雲鵬暫留 韓國瑜：請副市長去溝通

2019-04-09 13:05

新聞眼／內幕重重 公股人事多波折

2019-04-09 00:21

海外匯回優惠稅率 達共識

2019-04-09 00:57

全家與中華郵政合作 首創「郵局便利包店寄宅」服務

2019-04-09 11:36

退休自主投資案 三投信出線

2019-04-09 00:55

存股族報稅 分合學問大

2019-04-09 00:23

面板雙虎 積極布局Micro LED

2019-04-09 00:47

廖燦昌上任第一金董座首日 卻連秘書都沒有

2019-04-09 01:15

2.5兆資金回流 市場難消化

2019-04-09 00:56

憂心土銀變最小 凌忠嫄臨別前做了這件事

2019-04-09 09:53

純網銀壓境 王道銀行：樂觀其成、一起突破

2019-04-09 09:17

公銀人事大搬風…還有第二波

2019-04-09 01:00

玉山銀App 首推聲控功能

2019-04-09 00:51

彰銀新董事長凌忠嫄 喊三贏三好再創營運高峰

2019-04-08 20:42

張雲鵬任華南金董座交接日 延到慶富案高市議會報告後

2019-04-09 18:27

張雲鵬辭高銀 韓國瑜：將規勸專案報告後再離職

2019-04-09 14:03

免疫療法版圖 兵家必爭

2019-04-09 00:38

欽泰 涉詐貸44億元

2019-04-08 23:23

張雲鵬掌華南 高市不放人

2019-04-09 01:01

名家觀點／尊重公營金融機構的公司治理

2019-04-09 00:36

四大國營事業獎金上看4.4個月 經濟部擬調整考核配分

2019-04-08 21:25

永大之爭 外資機構挺市場派

2019-04-08 23:27

華映將下市買盤依然旺 彩晶逆勢大漲

2019-04-09 11:51

淡季很淡！面板價格崩跌 群創恐連虧2季

2019-04-09 14:30

基亞授權案點火生技業 將掀投資潮

2019-04-09 00:38

長榮勞資爭議 資方回應：保障飛行時數、改善辛勞航班

2019-04-09 10:54

退休自主投資如何操作 報你知

2019-04-09 00:53

凌忠嫄轉戰彰銀 拚三贏三好

2019-04-09 00:52

顧立雄：台商回流資金鼓勵投入股債市、買保障型保單

2019-04-08 22:12

出口連五跌 拚本月回升

2019-04-09 01:04

理財專家點出5大花錢迷思 愛買咖啡也在列

2019-04-09 19:39

花旗信用卡客戶注意！紅利點數可兌換Apple系列商品

2019-04-09 13:34

智邦科技盼解決「人」的問題 蘇貞昌：會好好處理

2019-04-09 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top