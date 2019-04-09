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專家提醒新稅制 綜所稅扣除額提高

2019-04-09 18:09台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

報稅請注意，多項新稅制上路！安永會計事務所9日針對即將到來的報稅季舉辦說明研討會，邀請台北國稅局長許慈美說明新上路的所得稅制，如綜所稅扣除額的調整等，不只是個人所得稅，安永會計事務所也提醒企業，今年稅制針對企業投資5G等支出有給予抵減優惠、但紙上公司避稅的問題則開始嚴抓，企業主要多加留意。

年薪低於40萬不用繳稅

許慈美表示，自107年度起施行的所得稅制優化方案，是5年來修正幅度最大的一次，內容包括調高綜所稅扣除額、調降綜所稅最高稅率、廢除兩稅合一部分設算扣抵制，改採鼓勵所得課稅制，以及調整營所稅稅率結構等。

其中民眾最為關心的綜所稅扣除額部分，許慈美以圖表指出，此次稅改為減輕民眾因育兒或是中低收入等問題而造成的經濟負擔，大幅提高了綜所稅扣除額。以月薪低於3萬元的民眾為例，在新扣除額計算下，只要年薪低於40.8萬即可免稅；而雙薪家庭只要年薪低於81.6萬亦可免稅，若是有兩個5歲以下孩童的4口之家，則年薪低於123.2萬元一樣不用繳稅。

給企業抵減優惠

而在企業方面，安永稅務部會計師楊建華表示，政府去年修訂產創條例，在符合條件下，員工獎酬股票於轉讓時，可於「取得股票時價」或「實際轉讓價格」中擇低計算所得稅；而隨著科技迅速發展，政府也提出產創條例修正草案，擬就針對企業投資智慧機器或5G相關軟硬體、技術等支出給予營所稅抵減優惠，這些政策企業及上班族都需特別注意。

另外許多企業有藉由在外國設立紙上公司來避稅的習慣，楊建華提醒道，在全球反避稅浪潮下，往日的避稅天堂如開曼群島或英屬維京群島等地都開始針對這些公司實施稽核，我國也開始討論相關議題的規範，並已有法院判決之案例，呼籲台灣企業須儘早檢視內部架構並調整，以避免不必要的稅務風險及負擔。

安永稅務部會計師蔡雅萍則針對營所稅結算申報書方面作出提醒，今年申報書為配合新稅制刪除兩稅合一制，故刪除了股東可扣抵稅額相關規定，因此營利事業將不需設置股東可扣抵稅額帳戶及計算股東可扣抵稅額。企業在填寫申報書時要特別注意。

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