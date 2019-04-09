長照扣除額對象難定 下周再議

財政部研擬在所得稅法增列最高十二萬元的長照特別扣除額，但行政立法協調會議昨天對於適用對象沒有共識，決定下周再議。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

行政院昨天中午舉行行政立法協調會報，討論是否增列長照扣除額。行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述指出，會中對於是否設定排富條款，以及如何認定在家照顧者扣除額標準尚待討論，因此延至下周繼續研議，最快下周送到行政院會審議。

財政部擬修正「所得稅法」第十七條，增列長照扣除額，規畫額度為每年上限十二萬元。行政院副院長陳其邁，和民進黨團總召柯建銘昨共同主持行政立法協調會報討論相關議題。

Kolas表示，有立委詢問，長照扣除額是否將比照「幼兒學前特別扣除額」，設定排富條款，以及如何訂定相關門檻等。另外，也有立委詢問若不在機構或護理之家，也沒有聘雇本國或外籍看護工的在家照顧者，扣除額的認定標準為何？她說，由於會議結束前都沒有結論，因此下周繼續討論，若一切順利，最快十八日可排入行政院會審議。

與會者轉述，會中立委意見不一，有人認為現行幼兒學前教育的補助有排富條款，長照應該也設有排富規定，且部分家庭本來就已經減稅，無法享有扣除額保障，也必須一併考慮，但也有人主張稅制改革後，有些受薪階級已不用繳所得稅，排富可能會排除到真正需要的人；此外，目前在長照部分僅限聘用看護工人力，有人建議應考慮是否納入耗材的補助。

財政部長蘇建榮昨天上午在立法院財委會表示，目前長照自付額為每月八千元，因此長照扣除額從寬給予每月一萬元，總計每年十二萬元，但民眾實際可能同時適用身障扣除額廿萬元，若加上長照扣除額，最高有卅二萬元扣除額；此外，長照是民眾實際支出，因此未規畫排富條款，送立法院審議後，若立委有不同意見可再思考。

稅損方面，Kolas指出，以長照扣除額為十二萬元、平均稅率百分之十二點七計算，財政部預估有近卅五萬人受惠，粗估稅損約為五十三億元。

據了解，目前除了透過遺贈稅、菸稅來支應長照財源，高層也希望財政部將長照費用納入扣除額，減輕民眾負擔，財政部去年第二波稅改聚焦長照扣除額、健檢列舉扣除額等項目，但財政部重新檢視所得稅制優化方案，發現免稅額加扣除額造成稅基流失，因此決定放慢稅改腳步，如今再度提出。

國民黨立委賴士葆昨天在財委會質疑蘇建榮如今提案是選舉考量，蘇反駁這對財政部不公平，過去長照扣除額一直都有列入優先考量，從沒說過不做，也並非選舉紅包。