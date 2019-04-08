今年報稅 這三種家庭三種情況下免繳稅

2019-04-08 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



5月起申2018年度個人綜合所得稅，由於所得稅優化方案及多項租稅優惠措施上路，今年報稅有很多減稅紅包，三種類型家庭各自有不同的免稅門檻，小資族40.8萬元，雙薪頂客族81.6萬元，四口之家小家庭123.2萬元，都可能不用繳稅。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛表示，由於國內稅法修法變動及財政部增加許多租稅優惠措施，今年申報2018年度個人綜合所得稅有五大變革；第一、2018年的營利所得（股利所得）課稅新制可二擇一。

第二、2018年的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、幼兒學前特別扣除額均調高，但綜所稅率最高稅率由45%降為40%。

第三、2018年每人基本生活費所需費用較去年調高5000元，成為17.1萬元；但計算時不能再像2017年一起將薪資所得特別扣除額與財產交易損失這二項加入，只能計算四項特別扣除額，分別是身心障礙、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資。

第四、放寬納稅義務人本人、合併申報之配偶或受扶養直系親屬依全民健康保險法規定以被保險人眷屬身分投保的全民健康保險費，得由納稅義務人列舉扣除，不再受限於要保人與被保險人必須在同一申報戶才能認列的規定。

第五、個人對中央或地方行政法人之捐贈不受金額限制列舉扣除。

由於扣除額及免稅額大幅提高，許多人詢問今年報稅那些所得以下的納稅人可以不用報稅？資誠表示，以小資族來說，免稅額8.8萬元，加上標準扣除額12萬元和薪資特別扣除額20萬元，40.8萬元以下都免稅。

如果是雙薪家庭，免稅額8.8萬元，標準扣除額12萬元，薪資特別扣除額20萬元，三者相加乘以2，也就是年收入在81.6萬元的頂客族不用繳稅。

如果有兩個幼兒的小家庭，81.6萬元之外，再加上兩個小孩的免稅額8.8萬元，以及幼兒學前特別扣除額12萬元，年所得不到123.2萬元也不用繳稅。