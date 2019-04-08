親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

加速推動出版業減免營業稅 文化部想用這方法

2019-04-08 11:22聯合報 記者何定照╱即時報導

聯合晚報昨天獨家報導文化部近年研議圖書定價制（新書售價規範），文化部次長李連權今受訪表示，規畫讓出版業適用「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」來做相關營業稅減免，非修營業稅法，計畫才能推動得較快，目前與財政部溝通很正面。

立法院教育及文化委員會今邀文化部和原民會報告，文化部由常務次長李連權出席。立委柯志恩以聯晚昨天報導，質詢文化部改善出版產業措施推動狀況，李連權中場受訪進一步說明。

李連權說，文化部考量推動「新書售價規範」，至少要搭配出版減免營業稅和購書抵稅其中一個配套，目前文化部規畫讓出版業適用「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」來做相關減免，他已跟財政部賦稅署見面討論，情況樂觀，但最後仍得等部長和財政部長見面、各方都取得共識後，才來發布，時間會盡快。

李連權說明，由於出版業若要比照報社、雜誌來減免營業稅，須修改營業稅法，花的時間會很久，文化部才考量「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」是文化部和財政部一起訂的辦法，修法會比較快。他說，過去該辦法是讓表演業減免，現在希望用此方式讓出版業者也可適用。

至於購書抵稅可能性，李連權重申，這因採個人特別扣除額，牽涉稅制問題，財政部比較審慎考量。

文化部次長李連權（左）。記者何定照/攝影
文化部次長李連權（左）。記者何定照/攝影
分享

文化部營業稅財政部
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

報稅新制超有感！ 一張圖秒解「這三種人不用繳稅」

2019-04-08 10:33

統一發票添小確幸？ 財長：可能增加小額獎項

2019-04-08 10:17

長照扣除額擬為12萬元 財長：暫未設排富條款

2019-04-08 11:17

影／蘇建榮：使用雲端發票小額獎項擬增加中獎率

2019-04-08 11:07

影／出版免營業稅 文化部：往正面發展

2019-04-08 10:46

增加使用雲端發票誘因 財政部：研議增小額獎項

2019-04-08 09:18

包租代管 房東定額免稅

2019-04-07 23:46

房屋稅5月開徵 繳款多元

2019-04-07 23:46

個人減稅紅包 三大兩小

2019-04-07 23:46

新聞中的法律／因應勞動事件法的四個提醒

2019-04-07 22:29

營所稅申報 留意三大變革

2019-04-07 22:29

綜所稅應納稅額核定 不得申請改列舉扣除

2019-04-07 22:29
看更多

熱門文章

報稅新制超有感！ 一張圖秒解「這三種人不用繳稅」

2019-04-08 10:33

曾入幫派、蹲賭場 美海軍陸戰隊打造市值百億上市公司

2019-04-07 12:37

中華電養金雞 壯大艦隊

2019-04-07 23:11

個人減稅紅包 三大兩小

2019-04-07 23:46

發選舉紅包？長照扣除額 擬每年12萬

2019-04-08 00:42

六輕台化三廠氣爆 勒令停工

2019-04-07 23:54

PCB廠攻車電 瞄準五大商機

2019-04-07 23:57

文武兄弟掌舵 「柏文」要當台灣健身王

2019-04-07 13:37

系列一／純網銀壓境 台新Richart搶先擁抱數位族群

2019-04-08 08:35

台化六輕氣爆遭停工 台塑強調不影響公司營運

2019-04-07 19:22

長照扣除額 有望敗部復活

2019-04-08 00:04

廖燦昌因慶富案下台 黃國昌喊話：不要上任第一金董座

2019-04-08 10:21

防洗錢 金管會盯上虛擬貨幣業者

2019-04-08 00:59

統一發票添小確幸？ 財長：可能增加小額獎項

2019-04-08 10:17

中華電活化資產 兩開發案今年啟動

2019-04-07 23:10

廖燦昌接第一金董座遭轟 財長坦言：曾向政院表達意見

2019-04-08 10:22

亞洲生技大會 迎三個第一

2019-04-07 22:27

公銀新掌門談願景／彰銀董座 凌忠嫄 重視法遵內控

2019-04-07 23:40

長照扣除額三大爭議點 尚待釐清

2019-04-08 00:04

5+2產業對接 吸引力大

2019-04-08 00:04

迎企業投資高雄 高雄市建管處縮短建案流程百天

2019-04-07 21:14

公銀新掌門談願景／土銀董座 黃伯川 拚土建融企金

2019-04-07 23:40

營所稅申報 留意三大變革

2019-04-07 22:29

公銀新掌門談願景／華南金董座 張雲鵬 衝刺金融科技

2019-04-07 23:40

公銀新掌門談願景／第一金董座 廖燦昌 力挺台商融資

2019-04-07 23:40

企業人物╱群益期貨董座孫天山：沒傘的小孩 只向前跑

2019-04-07 13:37

創新商機／台灣果農跨海耕耘 種出金色傳奇

2019-04-07 23:34

廖燦昌接第一金董座 財長坦言有對政院「表達意見」

2019-04-08 12:05

新聞中的法律／因應勞動事件法的四個提醒

2019-04-07 22:29

軟板雙雄獵才 擴大產學合作

2019-04-07 23:57

瑞昱第1季營收128.34億元 創歷史新高

2019-04-08 09:23

虛擬貨幣納管 月底敲定範圍

2019-04-08 01:06

反洗錢 虛擬貨幣業被盯上

2019-04-07 23:39

企業人物╱台灣大總經理林之晨 創客玩轉超5G

2019-04-07 13:37

包租代管 房東定額免稅

2019-04-07 23:46

公股行庫人事地震 蘇建榮：所有董總都是院的決定

2019-04-08 11:04

併購金童粘傑評 升任摩根士丹利中國區投行部副董

2019-04-07 21:32

安控廠晶睿3月營收6.31億元 月增近44%

2019-04-07 15:09

永大獨董陳世洋：ISS提四大意見全數支持泛市場派

2019-04-08 09:17

第一金董座交接 廖燦昌提出「三個溫暖」

2019-04-08 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top