加速推動出版業減免營業稅 文化部想用這方法

2019-04-08 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報昨天獨家報導文化部近年研議圖書定價制（新書售價規範），文化部次長李連權今受訪表示，規畫讓出版業適用「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」來做相關營業稅減免，非修營業稅法，計畫才能推動得較快，目前與財政部溝通很正面。

立法院教育及文化委員會今邀文化部和原民會報告，文化部由常務次長李連權出席。立委柯志恩以聯晚昨天報導，質詢文化部改善出版產業措施推動狀況，李連權中場受訪進一步說明。

李連權說，文化部考量推動「新書售價規範」，至少要搭配出版減免營業稅和購書抵稅其中一個配套，目前文化部規畫讓出版業適用「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」來做相關減免，他已跟財政部賦稅署見面討論，情況樂觀，但最後仍得等部長和財政部長見面、各方都取得共識後，才來發布，時間會盡快。

李連權說明，由於出版業若要比照報社、雜誌來減免營業稅，須修改營業稅法，花的時間會很久，文化部才考量「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」是文化部和財政部一起訂的辦法，修法會比較快。他說，過去該辦法是讓表演業減免，現在希望用此方式讓出版業者也可適用。