出版免營業稅 文化部：往正面發展

2019-04-08 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報昨天報導文化部近年研議圖書定價制（新書售價規範），但因考量須搭配出版營業稅免稅等配套措施，須與財政部溝通等，規畫至今還在文化部司的層級。文化部常務次長李連權今在立法院表示，他已與財政部溝通，出版免營業稅一案目前往正面發展。

立法院教育及文化委員會今邀文化部和原民會報告，文化部由常務次長李連權出席。立委柯志恩以聯晚昨天報導，質詢文化部改善出版產業措施推動狀況。

柯志恩引用聯合報系願景工程「尋找台灣閱讀力」報導，指國人閱讀情況不普遍，出版產業也不興，文化部自前部長龍應台起就針對圖書定價制委託研究調查，鄭麗君上任後也推動，去年規畫新書出版一年內限打9折或95折，不過民間正反兩方仍未取得共識，問李連權相關措施狀況究竟如何？

李連權說，文化部規畫若推動圖書定價制，要有稅制相關配套，已請財政部表示意見。柯志恩表示，她早在之前質詢時，鄭麗君就說要配套買書抵稅、出版免營業稅，但就報導引用文化部次長丁曉菁所言，現在又因內閣改組等因素，竟然還在繼續和財政部溝通而已。

李連權說，他有再跟財政部溝通，目前就出版營業稅免稅來說，是往正面發展，但購書抵稅涉及整體租稅減少問題，還不明朗。