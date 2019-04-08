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報稅新制超有感！ 一張圖秒解「這三種人不用繳稅」

2019-04-08 10:33聯合新聞網 綜合報導

5月報稅季很快就要到來，不止民眾開始為報稅作準備。國稅局也為了即將到來的硬仗加強宣導。「中區國稅局 稅務e吉棒」粉絲團近期將所得稅制的優化方案製成圖表，讓單身族、小家庭和雙薪四口之家對什麼條件之下「不用繳稅」能夠一目了然。

中區國稅局以圖表方式呈現優化稅制，為5月報稅季作好事前準備。示意圖，圖片來源／i...
中區國稅局以圖表方式呈現優化稅制，為5月報稅季作好事前準備。示意圖，圖片來源／ingimage。
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財政部去年即推出了減稅紅包，調高了四大扣除額，包括標準扣除、薪資扣除、身心障礙扣除以及幼兒扣除，讓不用繳稅的額度大幅提升。標準扣除額由9萬元提高到12萬元；薪資扣除額則由12.8萬元提高到20萬元，身心障礙特別扣除額也由每人12.8萬元提高到20萬元；幼兒學前特別扣除額漲幅最大，從2.5萬元提高到12萬元。

為了讓報稅新制計算讓民眾更了解，中區國稅局特地在繳稅季前把文字和算式化為圖表。

圖表中說明了不用繳稅的幾種情況：

月薪3萬以下的單身族，免稅額為8.8萬，加上12萬的標準扣除額與20萬的薪資扣除額，只要收入在40.8萬以下就免繳稅。

沒有小孩的雙薪家庭，免稅額為17.6萬，加上24萬的標準扣除額與40萬的薪資扣除額，收入在81.6萬以下免繳稅。

至於育有兩名5歲以下子女的雙薪4人家庭，免稅額為35.2萬，加上24萬的標準扣除額與40萬的薪資扣除額，以及24萬的幼兒扣除額，收入若沒超過123.2萬也達免繳稅的標準。

「中區國稅局 稅務e吉棒」近期將所得稅制的優化方案製成圖表。圖擷自FB: 中...
「中區國稅局 稅務e吉棒」近期將所得稅制的優化方案製成圖表。圖擷自FB: 中區國稅局 稅務e吉棒
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中區國稅局 稅務e吉棒」繪製的實用圖表讓人一看就懂，對於四項扣除額提高後所帶來的好處也終於有感。對此粉絲團小編也呼籲若覺得實用「請大力分享給親朋好友」。另外，多數民眾關心的房租列舉扣除、扶養扣除等，粉絲團內也都有相關說明。

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