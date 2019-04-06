柯文哲：空屋稅還在討論 單一且自住降稅會先做

2019-04-06 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



北市東區閒置店面越來越多，台北市正規劃推空屋稅，未來不論房屋或店面，不論持有戶數，只要空置一年，就比照房屋稅率課徵3.6%的稅金，且稅率甚至可能更高，對此台北市長柯文哲今（6）日表示，政策目前還在討論階段，但單一且自住降稅這部分會先做。

柯文哲今日到木柵貓空復興茶園擔任一日醫師，在接受媒體聯訪時，被問到市府計畫推空店稅、空屋稅一事，他回應說，這個政策還早，還在討論而已，但自己有特別交代，單一且自住降稅會先做，因為「政治上要先給後拿，不可以先拿後給」。

柯文哲指出，房屋是拿來住的，如果民眾只有一戶而且拿來自住，這應該視為生活必需品，所以他的主張是稅率要從1.2％降到0.6％，房屋稅要先降一半，至於其他的再討論怎麼處理。

由於東區近年來空店愈來愈多，到處都在招租，外界認為台北東區已開始沒落，但柯文哲不以為然，他表示，其實老實講，也不叫東區沒落，他們有查過，過去四年台北市總金流量是12.5兆元，但這四年都沒有增加。

柯文哲認為，正確來講台北市經濟沒有再進一步的發展，但這幾年當中，西區不管是西門町到大稻埕這一帶整個生意好轉，如果總金流不變但西區上升，那一定是東區掉下去；另外，信義區也是上升的。