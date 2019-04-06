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時代雜誌：川普為求美中貿易協議 擱置對台軍售

產創條例租稅優惠超複雜 拿到公司獎酬股稅怎麼報看這

2019-04-06 07:09聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

產創條例多次修訂，企業發股票獎籌員工的課稅方式也變了又變，天使投資人取得股票的課稅方式也有改變，會計師提醒，今年報稅時要特別注意。首先是去年通過可「擇低」的新法今年報稅不適用，要判定自己去年出售的公司獎酬股有無適用、屬「延繳」或「緩課」。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔表示，產創條例多次修法後，員工取得企業獎酬股，課稅方式有：不申請適用、「延繳」、「緩課」，及延繳或緩課「擇低」計算等，四種方式。

去年中通過，最新也最優惠的「擇低」，因必須持有股票且繼續任職2年以上才適用，因此今年報稅都不適用。

排除「擇低」後，去年時賣出公司的獎酬股，今年報稅有三種情況，一、沒申請產創優惠，去年賣股賺多少，今年就繳多少。二、延繳（延緩繳稅），就是在5百萬元限額內依取得股票可處分日的時價計算獲利。三、緩課，就是在5百萬元限額內依照實際轉讓時的價格計算獲利。

獎酬員工的股票，包括發給員工酬勞之股票、員工現金增資認股、買回庫藏股發放員工、員工認股權憑證及限制員工權利新股等股份。

舉例來說，員工取得（可轉換日）公司獎酬的股票時，取得成本是100萬元，當時時價是300萬元，去年賣出時漲到400萬元。今年在報稅時，若不選擇適用產創條例，取得時直接以200萬元計算所得；適用延繳，則賺200萬元要繳稅；適用緩課則賺300萬元要繳稅。

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