（報稅）申報扶養兄弟姊妹的小孩 不能列幼兒扣除額

2019-04-04 10:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



申報扶養兄弟姊妹的小孩，財政部中區國稅局竹南稽徵所提醒，這些小孩的教育學費特別扣除額或幼兒學前特別扣除額不能一併申報扣除。所得稅法規定，只有父母才可以申報該兩項扣除額。

去年財政部發布了台財稅字第10704567670號解釋令，開了個很小很小的門。官員說，酌予放寬祖父母申報扶養孫子女時可以列報教育和幼兒兩項特別扣除額。至於叔、姑、姨、舅扶養侄、甥還沒有放寬。

107年度實施稅制優化，幼兒學前特別扣除額由106年度的每人2萬5000元，提高到12萬元，提高很多；教育學費特別扣除額仍維持每人最高2萬5000元。

就因為幼兒扣除額很高，符合資格又很簡單，只要102年（含）以後出生者，就符合列報條件，無需提任何證明。不少人以為可以利用扶養兄弟姊妹的小孩來提高扣除額節稅，官員強調：「不行的，所得稅法本法中指定只有父母作為納稅義務人，才可以列報幼兒扣除額。」

至於祖父母要列報孫子女的教育或幼兒特別扣除額，財政部要求的條件很嚴，祖父母必須證明孫子女的父母均「因故」不能扶養其子女，例如死亡、失蹤、長期服刑或受宣告停止親權。所以，必須檢附警察局的人口報案文件、在監證明或法院裁定證明書等等。