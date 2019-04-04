（報稅）申報扶養兄弟姊妹的子女 要取得父母同意書

2019-04-04 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



申報扶養兄弟姊妹的子女被視為節稅方法之一，民眾若想在個人綜合所得稅申報扶養兄弟姊妹的子女，南區國稅局官員表示，提示同一戶籍和匯款證明並不代表負了扶養責任，最好能取得受扶養姪兒、姪女（或外甥、外甥女）父母的同意書，證明父母知道其子女由別人申報扶養。

申報扶養兄弟姊妹的子女，107年度個人免稅額是8萬8000元；若申報扶養三名外甥，免稅額就增加26萬4000元。如果適用稅率是5%，可以省稅1萬3200元。

通常出嫁的妹妹或姊姊如果夫妻兩人薪資不高，又申報扶養公婆，不必申報扶養子女就已達到免稅門檻，會願意把年幼子女讓給兄弟姊妹申報扶養。但不是兩造合意，這種移轉免稅額的事就會成功。

南區國稅局潮州稽徵所最近剔除一件申報扶養外甥、外甥女的案子。陳先生去年申報106年度綜合所得稅，列報扶養姊姊的三個子女，提示了戶口名簿，表示與外甥、外甥女同一戶籍；也提出匯款給姊姊的證明，表示自己有給錢扶養。

官員指出，國稅局查到陳先生的姊姊和姊夫兩人106年度有薪資所得和利息所得，由利息所得換算本金，發現夫妻兩人銀行存款還蠻多的。這表示孩子的父母有足夠的財產，自己就有扶養子女的能力。依民法規定，履行扶養義務有順位的，以本個案來說，第一順位當然是父母，第二順位是祖父母，叔、姑、姨、舅的順位排在後面。既然父母有能力扶養子女，當然輪不到叔叔或舅舅扶養。單是這一項，即足以剔除陳先生申報扶養外甥、外甥女。

再說到陳先生提給的兩項文件，官員指出，都不能證明其盡了扶養責任。扶養不是「給錢」就算，而是要負「照顧」責任，所以，匯款證明只能證明有資助親屬，而不能證明扶養外甥、外甥女。

照顧通常以同居為要件。現今社會常是「籍在、人不在」，同一戶籍可能不住在一起，於是同一戶籍也不能證明同居。

那麼什麼才是有力的扶養證明呢？官員說，最好能取得孩子父母的同意書，類似陳先生的案例來說，他應該取得姊姊和姊夫的同意書，同意其子女由陳先生申報扶養。有孩子父母的同意書，國稅局從查調所得和財產，無法反證父母有足夠的財力扶養小孩，例如名下沒有房子出租、銀行沒有很多存款等。那麼陳先生申報扶養外甥、外甥女就不容易被剔除。

只是還有一件事要注意，小孩的父母在給同意書之前，官員說，最好先確定沒有要申請低收入戶或中低收入戶的補助。一旦其子女被人扶養，就無法通過社會局核發補助的審查。國稅局碰不少類似個案，後來，為了取得補助款，父母會到國稅局要求剔除別人申報扶養其子女。

如果陳先生能檢附外甥、外甥女的醫療收據就更完善了。官員說，醫療收據可以作為帶看病的證明，證明擔負照顧責任。

★申報扶養侄子、外甥通過審核的四撇步：

一不：孩子的父母名下不能有很多財產，包括不動產、存款等；當年度所得亦不能太高。若父母有能力扶養，就輪不到其他人申報扶養。

二不：孩子的父母沒有要申請低收入戶或中低收入戶補助。為了取得小孩的補助款，父母會向國稅局申請取消其子女被人申報扶養。

一要：取得孩子的父母的同意書，證明父母知道小孩被申報扶養。

二要：取得孩子的醫藥收據，證明有「帶看病」，負了照顧責任