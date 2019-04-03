5月報稅 這六大錯誤千萬別犯

2019-04-03 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



5月報稅季進入倒數計時，財政部南區國稅局盤點六大綜合所得稅申報常見錯誤，包括受扶養親屬所得、大陸地區來源所得未列報，列報非屬醫療行為的各項支出等，提醒納稅人務必注意。

首先，受扶養親屬如有所得，納稅人要記得一併計入綜合所得總額申報納稅，如不知受扶養親屬是否有所得，可檢附相關證明文件向國稅局申請查調資料。

官員表示，過去常有民眾將父母列報為受扶養親屬，卻不知道父母私下投資、營利有取得所得，而導致漏報，若父母所得不少卻漏報，有可能遭到稽徵機關補稅處罰，得不償失。

其次，中國大陸來源所得必須納入綜所稅辦理結算申報，官員表示，由於大陸來源所得並非稽徵機關提供的所得資料範圍，常有民眾漏報，提醒納稅人記得主動申報，以免受罰。

官員表示，在大陸地區已繳納的稅額，可以自應納稅額中扣抵，可扣抵稅額則以加計大陸地區來源所得後所增加的稅額為上限。

第三種常見錯誤，是列報保險費的對象，僅限於納稅義務人、配偶及申報受扶養直系親屬，且要保人與被保險人須在同一申報戶內。不過其中健保費部分，財政部今年放寬列舉扣除要件，以眷屬身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，其健保費都可由納稅義務人申報扣除，是民眾今年報稅的小確幸。

而往年報稅時，捐贈節稅是常見方式，不過官員提醒，第四種常見錯誤就是將入會費、寺廟光明燈、太歲燈等列報捐贈扣除，依規定，這類屬於有對價關係的行為，無法視為捐贈，其單據也就無法用來節稅。

第五種錯誤是將如看護費、美容整形、美觀牙齒、矯正等，列報在醫藥及生育費扣除額，官員指出，這些非屬醫療行為支出，若不慎列報，將會遭稽徵機關剔除。

最後，納稅人如果委託他人代辦結算申報，仍要記得詳細審閱申報書內容有無填寫錯誤，官員表示，如發生短漏報所得情形，不會因為是委託他人申報而免責，納稅義務人仍需受罰。