節能家電擬退稅 配套規劃難度高

2019-04-03 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



行政院會日前通過《貨物稅條例》修正草案，消費者於未來二年內落是購買具有「節能標章」的九大類家電，可望退還最高2,000元貨物稅。財政部評估，此法案有希望於立法院本次會期通過，因此亦刻正研擬相關配套，至於實施時將「先買後退」，或是於購買時便可折抵，目前實際方案還在研議中。

依據《貨物稅條例》，現行九大電器類包括電冰箱、彩色電視機、冷暖氣機、除濕機、錄影機、電唱機、錄音機、音響組合、電烤箱等，皆內含10~20%之貨物稅；其中以冷暖氣機之20%稅率為最高，亦可能為退稅方案通過後退稅比例最高者。

財政部官員今（3）日受訪時舉例，若是購買一台市價1萬元的除濕機，依其出場的成本價計算，貨物稅可能只有600餘元，依據本次《貨物稅條例》修正草案內容，即是退還其貨物稅原價予消費者；若是以單價及稅率較高的冷暖氣機為例，一台市售4萬元的冷暖氣機，貨物稅可能就達3,500元，依據新修正內容，即是退還最高上限2,000元整。

財政部官員表示，若是以「先買後退」為方案，研擬可能退稅窗口為距離消費者較近的國稅局窗口。

然而目前貨物稅的實際繳納義務人為產銷端，現行窗口其實會是廠商所在地的國稅局，反而不利消費者退稅，未來若要方便消費者退稅，還需要各地國稅局之間相互配合；若希望購買時即可扣抵，則更需要眾多銷售端業者的配合。

據瞭解，財政部內部評估，此次《貨物稅條例》修正草案爭議不大，快則5月至6月便可能在本次立法院會期通過，隨後便即將實施，因此目前正密集會同相關業者，研商貨物稅退稅流程方案如何可行。