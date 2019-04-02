鄭深池女婿陳錦稷再出手 緊咬台銀鉅額備抵呆帳

2019-04-02 15:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



國營行庫台灣銀行短短14個月內提列103億元備抵呆帳一事，不但沒因「厚植實力、穩健經營」的理由獲得認同，質疑此事的台灣金控獨立董事陳錦稷今（2）日繼續再臉書貼文，質疑提列方式是否確實，必要性與合理性為何？

陳錦稷是兆豐金控前董事長鄭深池的女婿，也是政黨輪替後，財政部推舉的獨立董事，有關動作已成國內金融圈談論焦點。

陳錦稷2日在臉書指出，華映授信踩到地雷，授信餘額22.22億元將全數提列為呆帳，影響獲利，這樣算晴天存糧嗎？財務報表是否允當真實的表達？22餘億元究竟應認列在去年12月或今年1月，銀行資料反覆，與會計師意見相左，還原事實如下：

在審計委員會中，三位獨立董事質疑備抵提列的合理性與必要性，是否與以往年度的提列政策具有一致性。「儲糧說」強調備抵呆帳提列在強化銀行體質，這些回答過於空泛，就像醫生開刀後，家屬質疑必要性，醫生只有回答是為病人身體好。獨立董事質疑的是備抵高達73億元，侵蝕獲利，提列方式是否確實，必要性與合理性為何？

107年財報審議過程發現，會計師以數量模型估計，包括華映22餘億在內的備抵提列合計72餘億元，銀行端卻提出不包含華映22億元的呆帳合計73億元，內容差異重大。銀行端尚無法向董事會清楚說明原因為何。

會計師簽證財報，但對公司備抵提列不表示意見。審計委員會董事會迫於時效性，勉強審議通過財報。審委會與董事會也決議將再委託非簽證會計師查核備抵呆帳提存的合理性與必要性。

華映案係於去(107)年12月傳出財務危機，重整之請求則於今年1月遭法院駁回。銀行總經理每月下旬固定召集相關部門，決定當月需計提之備抵呆帳數額，對華映高達22億元授信餘額，應說明清楚何時提列備抵呆帳。

但總經理在審計委員會上，稱12月將華映22億元全數列為備抵呆帳。事實上審委會會議資料顯示，去年12月僅提列0.79億元備抵呆帳，兩相比較數字存有高度落差。總經理雖改口說陳報錯誤，是今年1月提列。對於銀行高達22餘億元的可能損失，影響財報是否允當真實表達，不應如此輕率。

依規定總經理應逐月召集會議，視個案違約機率、違約可能損失提列呆帳。若係事後才勉強湊出備抵呆帳提列數據，不無刻意誤導審計委員陷入判斷錯誤之嫌。

審計委員會與董事會附帶決議：「銀行總經理以不實數據呈報審計委員會，幾陷審計委員會決策判斷錯誤，應追究臺銀總經理故意或過失之責任，並切實改進。」是故意或過失，有待內部查明究責。

台銀是百分之百的國營公司，多數員工戮力從公。備抵提列不當，影響損益重大。應認真檢討備抵提列方法論的精進作法。