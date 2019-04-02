統一發票千萬特別獎首開20張破紀錄 載具歸戶免印花稅

2019-04-02 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



統一發票千萬特別獎開辦至今第9年，1、2月期統一發票日前已公佈中獎號碼，財政部今（2）日透露，本期千萬特別獎一共開出20張、200萬元特獎也開出11張，財政部將於下午公佈本期中獎清冊。財政部官員呼籲，若使用官方App將電子發票歸戶，領獎時更可免除印花稅額。

據財政部資料，統一發票千萬特別獎自民國100年元月起開辦至今，除本期開出20張的最高紀錄之外，次高紀錄則是發生在三年前，105年度5、6月期曾開出19張的紀錄；另於103年度至107年度期間，亦曾有五度開出18張千萬特別獎的記錄。

財政部官員指出，以千萬特別獎為例，會於兌獎時扣除20%所得稅並另扣4萬印花稅，消費者實領金額為796萬，提醒得獎者應於4月6日至7月5日期間，前往指定據點及金融機構兌領本期獎金。

財政部官員特別提到，若使用財政部官方App「統一發票兌獎」進行發票載具歸戶，於消費時將電子發票存進雲端系統，將可於兌獎時免除印花稅額，以千萬特別獎為例，消費者將可省下4萬元印花稅，是一筆不小的數字，更會在兌獎日直接匯入指定金融帳戶，也可省下實體發票的兌獎時間，呼籲民眾多加使用。