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鼎元新廠本季將試車、下季試產 估明年挹注效益較明顯

2019-04-01 22:52經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

LED廠鼎元（2426）受到業外轉投資拖累，去年第4季小虧，但去年獲利仍比2017年明顯增長。該公司今年首季營運處於淡季，不過外界預期，該公司從本季起業績應可逐漸升溫，其新廠將進入試車階段，第3季將試產，對業績挹注效益估計在明年將更明顯。

鼎元去年合併營收為30.28億元，年減3％，歸屬母公司業主淨利為5.37億元，年增1.73倍，每股純益為1.79元。今年前二月合併營收則為3.68億元，年減逾二成。

鼎元去年本業獲利穩健，去年第4季主要是受到旗下轉投資的太陽能廠頂晶科拖累。不過頂晶科於1日公告，遭關務署處分罰鍰約1.31億元的部分，在向財政部提起訴願後，已獲撤銷原處分。外界預期，頂晶科其他遭罰鍰處分也有機會扳回一城，加上其搶攻電站業務，今年有機會轉虧為盈，有望貢獻母公司獲利。

鼎元新廠第一階段規劃產能為6吋3萬片，預計將於本季試車，第3季接著開始試產，估計明年的挹注效益將較為明顯。

法人預期，鼎元今年業績可能成長約高個位數百分比，不過該公司也將開始提列新廠的成本折舊攤提，對其今年獲利可能會形成部分壓力，惟旗下另一小金雞惠特有機會持續在業外貢獻收益。

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