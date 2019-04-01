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內湖托嬰中心疑傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫

36年前的巨嬰長大變這樣 常被路人「臨檢」

影／娃娃機被盯上　國稅局4月啟動營業稅清查

2019-04-01 16:52經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

【經濟日報記者 黃靖文 邱力行/1日報導】

夾娃娃機迅速竄紅攻陷台灣各大商圈，國稅局鎖定夾娃機業主，4月將正式開始營業稅選案查核，不少娃娃機小台主繃緊神經，財政部長蘇建榮今(1)日受訪強調，不是為了查稅，而是為了輔導業者主動登記營業登記。

營業稅財政部國稅局
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