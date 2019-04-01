5月報稅大利多 小資族可省稅5100元、三代同堂省更多

2019-04-01 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今年報稅除了稅制變動，還有多項租稅優惠措施。薪水階級、股票族和房東都會對減稅的利益「非常有感」。 聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影 分享 facebook

107年度個人綜合所得稅申報將於5月展開，安永會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯表示，今年報稅有五大變動，分別為最高稅率調降、四大扣除額調高、基本生活費差額、股利所得課稅新制、健保費扣除規定放寬，提醒納稅人需留意以維護自身相關權益。

安永會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華指出，今年度最高稅率級距由45%調降為40%，且四大扣除額皆調高。

以稅率5%為例，若為一人小資族，今年度報稅相較去年將省稅5100元；單親家庭育有1名5歲以下幼兒，今年度相較去年省稅9850元；4口之家並育有2名5歲以下幼兒，今年度相較去年省稅19700元；若三代同堂的雙薪家庭，家有2名5歲以下幼兒，且二老超過70歲並領有身心障礙手冊，今年度相較去年省稅26900元。

因應股利所得課稅新制上路，今年納稅人可採合併或分開計稅二擇一適用。楊建華指出，若選擇合併計稅，股利和其他綜合所得合併計算稅額，按股利8.5%計算可抵減稅額，每申報戶以8萬元為限；分開計稅為股利以28%分開計算應納稅額，再與其他綜合所得計算的應納稅額合併報繳。

若為小資上班族，楊建華建議，選擇合併計算股利所得稅較有利；若為大股東適用綜合所得稅率為40%，選擇分開計稅，將股利所得獨立於其他綜合所得以28%計稅，申報上相對有利。

楊建華提醒，股利申報在計算對教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐贈列舉扣除限額時，股利採分開計稅者之綜合所得總額應不包含股利所得；在計算基本所得額時，採用股利所得分開計稅者，基本所得額應加計分開計稅的股利所得。