今年報稅 三代同堂可能省稅2萬6,900元

2019-04-01 14:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



2018年度個人綜合所得稅申報將於5月展開，由於所得稅優化方案及多項租稅優惠措施，不同家庭結構可省稅狀況不同，其中三代同堂雙薪家庭，可能省稅高達2萬6,900元。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯表示，今年報稅有五大變動，分別為最高稅率調降、四大扣除額調高、基本生活費差額、股利所得課稅新制、健保費扣除規定放寬，提醒納稅人需留意以維護自身相關權益。

安永會計師楊建華指出，今年度最高稅率級距由45%調降為40%，且四大扣除額皆調高如下，標準扣除額每人12萬元、薪資所得特別扣除額每人最高20萬元，身心障礙特別扣除額每人20萬元、教育學費特別扣除額每人 2.5萬元、幼兒學前特別扣除額每人12萬元。

楊建華針對不同的族群舉例，假設皆落於5%稅率級距，若為一人小資族，今年度報稅較去年省稅5100元；單親家庭育有一名5歲以下幼兒，今年省稅9,850元。

四口之家並育有兩名5歲以下幼兒，今年省稅1萬9,700元；若三代同堂的雙薪家庭，家有二名5歲以下幼兒，且二老超過70歲並領有身心障礙手冊，今年度相較去年省稅2萬6,900元。

針對股利所得課稅新制，今年納稅人可採合併或分開計稅二擇一適用。若選擇合併計稅，股利和其他綜合所得合併計算稅額，按股利8.5%計算可抵減稅額，每一申報戶以8萬元為限；分開計稅為股利以28%分開計算應納稅額，再與其他綜合所得計算之應納稅額合併報繳。

小資上班族，建議選擇合併計算股利所得稅較有利；若為大股東適用綜合所得稅率為40% ，選擇分開計稅，將股利所得獨立於其他綜合所得以28%計稅，申報上相對有利。

楊建華提醒，股利申報在計算對教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐贈列舉扣除限額時，股利採分開計稅者之綜合所得總額應不包含股利所得；在計算基本所得額時，採用股利所得分開計稅者，基本所得額應加計分開計稅之股利所得。

2018年度每人基本生活費自原本的16.6萬元調高為17.1萬元，並調整計算公式，單親、單薪及雙薪家庭稅負可望降低；但儲蓄利息收入較高、有就讀大專以上院校之子女或5歲以下子女，及有身心障礙成員的家庭，較不占優勢。健保費扣除規定放寬，納稅義務人、合併申報之配偶或受扶養直系親屬，以被保險人眷屬身分投保的全民健康保險費，得由納稅義務人申報列舉扣除且不受金額限制。