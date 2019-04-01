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彰銀東莞回扣案 財長三點說明

2019-04-01 10:19經濟日報 記者林子桓╱即時報導

彰銀東莞分行主管收取回扣案，財政部長蘇建榮今早出席針對檢討該事件收受回扣與打壓吹哨者事件，做出三點說明。

第一、彰化銀行東莞分行事件發生後，財政部督導該行積極查明改善及檢討究責，該行隨即成立專案小組查證，並依相關內部規範，對檢舉行員身分及檢舉內容保密，同時提供人身保護措施。

二、彰化銀行依據專案調查報告內容，將涉案人員移送檢調機關調查，且經人事評議委員會予以嚴厲處分，並依法向該等人員請求賠償；另對二名檢舉行員予以敘獎及發給獎金。

三、財政部將督請該行對於員工管理政策，應落實相關法令及公司治理實務守則等規定，保護員工職務不受吹哨影響，並鼓勵知情員工主動舉發不法案件，有效遏止弊案發生，協助事業誠信經營。

據悉，彰銀依據專案調查報告內容，將涉案人員移送檢調機關，並經人事評議委員會依違失情節，核處三員計二大過解雇，另三員分別記一大過、兩小過及一小過，而該行受到金錢損害，已依法向各該人員請求賠償。

針對吹哨者，彰銀依相關人士規範，對二名檢舉行員各自記功乙次，並發獎金新台幣一萬元，且相關獎度情形也充分反映在檢舉行員2018年度考績。

彰銀2018年10月訂定內部檢舉處理辦法，未來財政部督請彰銀對員工管理政策，須符合相關法令及公司治理實務守則等規定，保護員工職務不受吹哨影響，不得因員工有直接或間接的吹哨行為，致員工受不公平待遇，並督請該行鼓勵知情員工主動舉發不法案件，在案情擴大前迅速妥為處理，有效遏止弊案發生，協助事業誠信經營，以保障公眾利益，維護市場紀律。

彰銀東莞分行主管收取回扣案，財政部長蘇建榮今早出席針對檢討該事件收受回扣與打壓吹...
彰銀東莞分行主管收取回扣案，財政部長蘇建榮今早出席針對檢討該事件收受回扣與打壓吹哨者事件，做出三點說明。記者林子桓／攝
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