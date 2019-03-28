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全國土地買賣移轉筆數 兩年來增近二成

2019-03-28 16:46經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據統計，全國土地買賣移轉筆數近兩年來增近二成，六個直轄市中，又以台南市增幅45.1％最高，主因近年積極開發多處重劃區，並推動「宜居台南」政策，以致帶動不動產需求。

財政部指出，公告土地現值為土地增值稅重要計算依據，由各地方政府地價評議委員會訂定，每年依地區交易情形調整，2014年以來全國調幅逐年收斂，2018年微降（-0.83％），連帶影響稅基縮減，去年土增稅應稅筆數僅59萬筆，實徵淨額906億元。稅收來源以買賣為主，歷年皆占8成以上，其次為贈與、法拍。

再就土地買賣移轉筆數觀察，2011年6月實施奢侈稅，隔年買賣筆數略減5萬筆，2年期滿後又大增至91萬筆，2016年改採房地合一抑制投機交易，不動產贈與誘因亦隨同下降，買賣及贈與筆數顯著減少，分別為59萬筆、13萬筆；惟2年來不動產市場逐漸回溫，2018年買賣筆數已回升至70萬筆。

財政部表示，去年全國土地買賣筆數較2016年（59萬筆）增約12萬筆或19.7％。若觀察六都，台南市由5.5萬筆增至8萬筆，增幅45.1％居冠，此與台南市府近年積極開發多處重劃區，並推動「宜居台南」政策帶動不動產需求有關；桃園則因近年未有大型土地重劃或開發案，僅成長0.3％。

至於整體土地增值稅的納稅人身分，去年自然人53萬筆遠高於法人6萬筆，應納稅額715億元，也是法人218億的3.2倍，占比為7成7，可見自然人的土地交易利得，為土地增值稅收主要來源。

自然人中，超過40萬筆（占76.6％）每筆應納稅額未滿10萬元，稅額百萬以上萬餘筆，貢獻稅額占逾四成。

重劃區財政部

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