比亞迪去年淨利年減逾30%

2019-03-27 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



新能源車大廠比亞迪27日發布年報，2018年營收人民幣1,300.6億元，年增22.8%，淨利為27.8億元，年減31.6%。

比亞迪股價A股收報人民幣54.7元，下跌0.5元，跌幅0.98%。港股收報港幣49.2元，下跌1.2元，跌幅2.4%。

對於淨利大幅下滑逾30%，比亞迪稱，主要是因為補貼縮水影響及研發費用上升所致。

比亞迪年報顯示，2018年營收人民幣1,300.6億元，年增22.8%；其中新能源汽車業務營收年增34%，占集團營收比例逾40%。

比亞迪預計，2019年第1季淨利為人民幣7億元至9億元，年增583%-778%。公司表示，預計第1季新能源汽車業務較去年同期實現強勁增長，帶動集團收入及盈利快速提升。新能源乘用車部分，新車型持續熱銷，預計銷量較去年同期將實現大幅增長。

大摩發表報告稱，相信比亞迪的股價將在未來15天下跌，此情境出現的機率約為70%至80%。該行分析，大陸財政部等四部門26日發布進一步完善新能源汽車推動應用財政補貼政策．這對該公司目前的新能源汽車，來自國家補貼將由原來的水準下跌最多達六成。

大摩分析，在6月政策過渡期完結後，更將會完全失去地方補貼，因此相信新的補貼政策將會對公司帶來負面影響，尤其是比亞迪十分依賴新能源汽車銷售，因此評級為減持。

汽車分析師認為，這次新能源汽車補貼縮水，對廠商造成的壓力將非常大，地方補貼取消，國家補貼大幅縮水，這意味車商的電動車產品必須要完全靠市場競爭力來實現盈利。

針對國家補貼下降一事，比亞迪汽車公關總監楊昭已表示，比亞迪將保持售價不變。