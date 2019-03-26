台商海外資金匯回 專家：文件證明 將從寬認定

2019-03-26 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



【記者蔡敏姿／台北報導】勤業眾信聯合會計師事務所今（26）舉辦「勤業眾信稅務論壇－租稅天堂變色，何處是我家？」勤業眾信提醒，施行細則雖提供進一步指導原則，但尚有許多細節與概念性文字無解釋，企業評估可能增加營運成本時，除了盡早規畫也應諮詢專業機構，全方面考量與評估因應對策。

財政部今年1月底發布解釋令，明確規範個人匯回海外資金不涉課稅態樣，並明定相關認定原則與提示文件。新解釋令的特色，個人可自行提供資金來源證明文件，優先主張對自己最有利的課稅方式。例如，主張匯回資金屬已逾核課期間的所得，即不涉及課稅問題。只要提供的文件足以證明相關主張，國稅局將從寬認定。但避免於往後年度再匯回海外資金時，重複主張同一來源。

財政部南區國稅局局長盧貞秀表示，除了前述解釋令，財政部與五區國稅局亦設立「台商回台稅務諮詢服務平台」，期望透過此機制提供台商協商機會，經稅務機關團隊分析，徵納雙方尋求共識。該局截至目前為止已有19起個案與一般法令諮詢案件。

舉例分析，某台商從台灣匯出資金在開曼群島設立一家全資A公司，由A公司再匯出60%資金至大陸成立B公司，同時，A公司匯出40%資金投資非大陸地區C公司。

盧貞秀指出，保留在第三地區盈部分匯回台灣時面臨三個資稅問題：一、如何認定匯回盈餘所屬年度。二、如何認定屬大陸地區被投資公司分配盈利。三、投資收益來源有大陸及分大陸地區，計算匯回盈餘扣抵稅額採權益法還是個別認定法。基於互信原則，這位台商如實將盈餘來源交代清楚，原本只想匯回2億元，後來匯回63億元，並將資金分配給股東用於投資。

盧貞秀指出，對於有心想將資金匯回的台商，其實「不用那麼怕」，國稅局會協助解決稅務問題，賦稅署也會發解釋令。將本金與所得的定義釐清，且營利事業在國外繳過得稅，回台也可扣抵，現在問題比較大的不是企業，而是個人部分。

個人的海外資金更難釐清是本金或所得，且民國99年以前的海外所得不課稅，大陸所得依現行《兩岸人民關係條例》併入綜所稅課稅。加上很多台商多是繞道英屬維爾京群島（BVI）等免稅天堂成立紙上公司再轉投資；同時，因二代接班，資產贈與給予子女，多元型態也導致稽徵困難，修法來解決這些問題。