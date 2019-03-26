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台商海外資金匯回 專家：文件證明 將從寬認定

2019-03-26 15:48聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

【記者蔡敏姿／台北報導】勤業眾信聯合會計師事務所今（26）舉辦「勤業眾信稅務論壇－租稅天堂變色，何處是我家？」勤業眾信提醒，施行細則雖提供進一步指導原則，但尚有許多細節與概念性文字無解釋，企業評估可能增加營運成本時，除了盡早規畫也應諮詢專業機構，全方面考量與評估因應對策。

財政部今年1月底發布解釋令，明確規範個人匯回海外資金不涉課稅態樣，並明定相關認定原則與提示文件。新解釋令的特色，個人可自行提供資金來源證明文件，優先主張對自己最有利的課稅方式。例如，主張匯回資金屬已逾核課期間的所得，即不涉及課稅問題。只要提供的文件足以證明相關主張，國稅局將從寬認定。但避免於往後年度再匯回海外資金時，重複主張同一來源。

財政部南區國稅局局長盧貞秀表示，除了前述解釋令，財政部與五區國稅局亦設立「台商回台稅務諮詢服務平台」，期望透過此機制提供台商協商機會，經稅務機關團隊分析，徵納雙方尋求共識。該局截至目前為止已有19起個案與一般法令諮詢案件。

舉例分析，某台商從台灣匯出資金在開曼群島設立一家全資A公司，由A公司再匯出60%資金至大陸成立B公司，同時，A公司匯出40%資金投資非大陸地區C公司。

盧貞秀指出，保留在第三地區盈部分匯回台灣時面臨三個資稅問題：一、如何認定匯回盈餘所屬年度。二、如何認定屬大陸地區被投資公司分配盈利。三、投資收益來源有大陸及分大陸地區，計算匯回盈餘扣抵稅額採權益法還是個別認定法。基於互信原則，這位台商如實將盈餘來源交代清楚，原本只想匯回2億元，後來匯回63億元，並將資金分配給股東用於投資。

盧貞秀指出，對於有心想將資金匯回的台商，其實「不用那麼怕」，國稅局會協助解決稅務問題，賦稅署也會發解釋令。將本金與所得的定義釐清，且營利事業在國外繳過得稅，回台也可扣抵，現在問題比較大的不是企業，而是個人部分。

個人的海外資金更難釐清是本金或所得，且民國99年以前的海外所得不課稅，大陸所得依現行《兩岸人民關係條例》併入綜所稅課稅。加上很多台商多是繞道英屬維爾京群島（BVI）等免稅天堂成立紙上公司再轉投資；同時，因二代接班，資產贈與給予子女，多元型態也導致稽徵困難，修法來解決這些問題。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信表示，基於全球反避稅浪潮，OECD頒布BEPS行動計畫，各國陸續實施《共同申報準則》（CRS）外，租稅天堂等地區亦公布經濟實質法案，該法案生效將衝擊眾多透過租稅天堂進行海外營運布局之台商，因此，企業如何在合乎各法規情況下使集團利潤最大化，將是一項重要的課題；加上，中美貿易戰所帶來的潛在影響，許多海外發展台商也開始重新評估、調整集團架構，以及相關投資營運布局。

(左起)勤業眾信聯合會計師事務所稅務部移轉訂價負責人張宗銘、勤業眾信聯合會計師事...
(左起)勤業眾信聯合會計師事務所稅務部移轉訂價負責人張宗銘、勤業眾信聯合會計師事務所稅務部國際租稅暨併購服務主持會計師廖哲莉、財政部南區國稅局局長盧貞秀、勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信。照片／勤業眾信提供
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勤業眾信聯合會計師事務所今（26）舉辦「勤業眾信稅務論壇－租稅天堂變色，何處是我...
勤業眾信聯合會計師事務所今（26）舉辦「勤業眾信稅務論壇－租稅天堂變色，何處是我家？」。照片／記者蔡敏姿攝影
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